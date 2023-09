Gifhorn: Falsche Banker erbeuten 2000 Euro per Telefon

Falsche Banker haben Ende August 2000 Euro von einem 62-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn erbeutet. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach hätten die Betrüger dem 62-Jährigen, als Vertreter seiner Hausbank getarnt, eine SMS geschickt, in der sie ankündigten, dass ein Mitarbeiter sich am Folgetag wegen eines abgelaufenen Zertifikats bei ihm melden würde. Am Telefon erfragte der angebliche Bankberater dann die Kreditkartennummer des Mannes, vorgeblich um ihre Gültigkeit zu verlängern.

Der 62-Jährige ging darauf ein. Nur zwei Tage später, so berichtet die Polizei Gifhorn weiter, habe sich seine Hausbank tatsächlich bei ihm gemeldet und auf Unregelmäßigkeiten in seiner Kartennutzung hingewiesen. Der Mann habe seine Karte zwar umgehend sperren lassen, es war aber zu spät: Die Täter erbeuteten rund 2000 Euro.

Die Polizei gibt Hinweise zur Prävention solcher Fälle:

Geben Sie niemals persönliche Daten oder Bankdaten/ Zugangsdaten am Telefon weiter, haben Sie ein gesundes Misstrauen.

Beenden Sie das Telefonat umgehend, wenn Zweifel an der Richtigkeit aufkommen und verständigen Sie unverzüglich Ihre Bank. Lassen Sie sich nicht weiterleiten. Legen Sie auf und wählen selbst!

Falls Sie Opfer einer Straftat geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

