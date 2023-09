Gifhorn: 72-Jährige wurde beim Einkaufen bestohlen

Gifhorn Eine 72-Jährige ist beim Einkaufen in einem Supermarkt in Gifhorn unbemerkt bestohlen worden. Der oder die Täter entwendeten rund 300 Euro.

Beim Einkauf in einem Supermarkt in Wittingen ist eine 72-Jährige am Montagvormittag bestohlen worden. Das berichet die Polizei Gifhorn.

Demnach hatte die Frau für den Einkauf Bargeld abgehoben und ihre Geldbörse in einen Beutel gelegt, der sich während des Einkaufs in ihrem Wagen befand. Lediglich in den kurzen Momenten, in denen die Frau Ware aus dem Regal nahm, hatte sie den Beutel nicht im Blick. An der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr im Beutel war. Das Portmonaie fand sich auf den Parkplatz wieder an, die 300 Euro darin fehlten aber.

Vor allem ältere Menschen betroffen

Die Polizei erklärt: „Bei diesem Phänomen des Diebstahls sind ältere Menschen die Zielgruppe der Täterinnen und Täter. Um an die Beute, also die Geldbörsen zu gelangen, scheuen sie selbst den direkten Körperkontakt zu ihren Opfern nicht oder sorgen mitunter auch für Ablenkungen.“ Diese Ablenkungsmanöver seien vielfältig.

So rempeln Täter beispielsweise „versehentlich“ mit ihrem Einkaufswagen gegen den des Opfers und beim Entschuldigen wird das Portemonnaie aus der Tasche des Opfers gezogen. Bei einer anderen Variante der Ablenkung spricht ein Täter das spätere Opfer an und fragt nach einer Ware im nahen Regal, welche Art des Mehls zum Beispiel besser zum Backen geeignet ist. So wird die Aufmerksamkeit des Opfers umgelenkt und ein zweiter Täter kann auch eine geschlossene Tasche öffnen und die Geldbörse entwenden.

Die Polizei rät:

- Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen

und verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am

Körper.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen(!) auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen

Sie eine Hand auf den Reißverschluss, so kann dieser nicht

unbemerkt geöffnet werden.

- Die PIN niemals auf der Geldkarte notieren und auch nicht auf

einem Zettel notiert ins Portemonnaie legen.

Die Polizei apelliert: „Sollten Sie auffällige oder verdächtige Personen beim Einkaufen oder Bummeln bemerken, verständigen Sie das Personal oder rufen die Polizei.“

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de