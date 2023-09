Neubokel feiert die Dorfgemeinschaft und ehrt engagierte Bürger

Eine reichgedeckte Tafel unter alten Eichen auf dem Schützenplatz, mehr als 80 gut gelaunte Gäste und viele Informationen und eine besondere Ehrung für bürgerschaftliches Engagement: besser hätte das erste Mitbring-Frühstück in Neubokel gar nicht starten können. Ortsrat und Heimatverein als Ausrichter der Veranstaltung zeigten sich mehr als zufrieden mit der Resonanz. „Alle aus dem Organisationsteam freuen sich, dass so viele Neubokeler der Einladung gefolgt sind. Unser Ziel war es, das dörfliche Miteinander zu stärken und ich glaube, das haben wir heute geschafft“, sagte Jan-Henrik Steffenhagen, der als Ortsbürgermeister und Vorstand des Heimatvereins die Teilnehmenden begrüßte.

Eingeladen waren zu der Veranstaltung alle Bürgerinnen und Bürger aus Neubokel. Diejenigen, die erst in den letzten zwölf Monaten zugezogen waren, hatten eine Extraeinladung bekommen und einige hatten sie gern angenommen. „Wir möchten euch die Möglichkeit geben, hier ganz unkompliziert mit euren näheren und weiteren Nachbarn ins Gespräch zu kommen“, ermunterte der Ortsbürgermeister. Auch die Verantwortlichen aus den örtlichen Vereinen nutzten die Gelegenheit, potenzielle neue Mitglieder zu gewinnen und die Dorfbewohner über aktuelle Entwicklungen in den Vereinen zu informieren.

Erstes Mitbring-Frühstück und Bürgerpreis stärken das Miteinander im Dorf. Foto: Heimatverein Neubokel

Elfriede Arndt hat die erste städtische Einrichtung zur Kinderbetreuung im Ort ins Leben gerufen

Das Frühstück war dann auch der Rahmen, um zwei Menschen auszuzeichnen, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen für das dörfliche Miteinander eingesetzt haben. Elfriede Arndt und Manfred Hollenbach wurden auf Beschluss des Ortsrates für ihr bürgerschaftliches Engagement geehrt. „Elfriede Arndt hatte 1973 zusammen mit Ruth Kremmeicke und Christa Wilke die erste städtische Einrichtung zur Kinderbetreuung in Neubokel ins Leben gerufen und sich so für frühe Bildung der Kinder eingesetzt. Nach dem Eintritt ins Rentenalter hatte sie in der Leitung des Seniorenkreises mitgewirkt“, sagte Jan-Henrik Steffenhagen unter anderem bei der Übergabe der Ehrenurkunde. „Er ist da, wenn er gebraucht wird — ob beim Feuerwehreinsatz, bei der Aktion „Saubere Landschaft“, im Heimatverein oder im Sozialverband. Darüber hinaus hat er viele Jahre auch als Mitglied im Ortsrat die Geschicke des Dorfes mitgestaltet“, beschrieb der Ortsbürgermeister die Gründe für Ehrung von Manfred Hollenbach. „Wir haben hier zwei Menschen geehrt, die mit ihrem Einsatz für die Gemeinschaft ein Beispiel für viele andere sind.“



