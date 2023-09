Der Schulstandort Rühen wird um einen Klassentrakt erweitert

Am Standort der Hauptschule in Rühen werden derzeit mit großen Schritten die Planungen zum Bau des neuen Klassentraktes der Realschule vorangetrieben. In gemeinsamer Arbeit mit dem beauftragten Planungsbüro nimmt der Entwurf nun konkrete Formen an.

„Es fanden bereits mehrere Gespräche mit den Schulleitungen statt“, so Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels. „Für die betroffenen Schulen werden zwei mögliche Varianten besprochen und zeitnah im politischen Rund präsentiert.“

Nachdem es um die komplexe Maßnahme am Schulstandort Rühen jahrelang ruhig war, wird dieses laut Bartels „längst überfällige Vorhaben“ in der Verwaltung mit hoher Priorität bearbeitet.

Ganz ohne Hindernisse ist jedoch auch dies nicht möglich gewesen. Laut Bartels waren die bereits erledigten Arbeitsschritte bei Amtsantritt „weit hinter den Erwartungen.“ Es gab kein Planungsbüro für die derzeitig erforderliche Konzeption. Die zwingend notwendige europaweite Ausschreibung hat ein Dreivierteljahr in Anspruch genommen. „Deshalb ist es umso bemerkenswerter, mit welchem Elan unser Bauamt hier gemeinsam mit den Fachplanern an einer schnellen Fertigstellung arbeitet“, ergänzt der Rathauschef.

Der Zeitpunkt des Baubeginns ist noch unklar

Einen tatsächlichen Zeitpunkt des Baubeginns kann auch Bartels nicht nennen, jedoch steigt die Sehnsucht nach einem Voranschreiten am Schulstandort weiter an. Ein Ende der notwendigen Schritte in Rühen ist mit dem erwähnten Neubau nämlich noch längst nicht in Sicht.

Auf der Liste stehen noch Teilabriss und Anbau an der Grund- und Realschule sowie umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Hauptschule. Außerdem soll währenddessen die weitreichende Erneuerung der Grund- und Realschule fortlaufend vorangebracht werden. Für die Samtgemeinde Brome ein Mammutprojekt. Die Kosten mit einer Schätzung von mindestens 20 Millionen Euro liegen weit über dem gewöhnlichen Volumen und belasten die Kasse der Kommune.

Dabei werden auch andere Standorte nicht aus den Augen verloren. „In den nun vergangenen Sommerferien ist bereit sehr viel passiert. Trotzdem gibt es noch etliches zu tun, Zeit zum Ausruhen ist nicht in Sicht“, blickt Bartels bereits in Richtung bevorstehender Aufgaben.

red

