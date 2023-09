Rettung in letzter Sekunde für den Gifhorner Notfunkdienst?

Gibt es doch noch eine Rettung in letzter Minute für den Gifhorner Notfunkdienst mit seiner Pflegeeinrichtung in der Lindenstraße und der ambulanten Pflege? Trotz der widrigen Umstände zeichne sich aktuell doch eine Investorenlösung ab, erklärte am Donnerstagabend der vorläufige Insolvenzverwalter Franc Zimmermann.

Gifhorns Bürgermeister: Mangel an Pflegepersonal ist das eigentliche Problem

Wegen Pflegemängeln geschlossen, der Gifhorner Notfunkdienst steht vor dem Aus! Das Thema ist in Gifhorn Stadtgespräch - ob beim Bäcker oder in den sozialen Netzwerken. Auch Angehörige, deren Verwandte in der Lindenstraße bisher gepflegt wurden, haben sich zu Wort gemeldet. Da ist von „Schweinerei“ die Rede, weil Angehörige aus der Presse von der Schließung erfahren hätten. Andere bedauern vor allem die 31 Pflegebedürftigen, die bisher dort versorgt wurden und nun ihre vertraute Umgebung verlassen müssen. Auch ein Thema: die fehlenden Pflegekräfte, der Mangel an Fachkräften, der auch eine Rolle spielte beim Notfunkdienst.

In diesem Sinne äußert sich auch Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich: „Erst kürzlich habe ich einer Bewohnerin in der Pflegeeinrichtung des Notfunkdienstes einen Geburtstagsbesuch abgestattet und habe mich bei der Gelegenheit wieder einmal selbst davon überzeugen können, mit wie viel Aufmerksamkeit und Engagement man sich dort um die Bewohnerinnen und Bewohner kümmert. Es ist schon sehr bedauerlich, dass diese Pflegeeinrichtung geschlossen wird und die Bewohner und Bewohnerinnen damit ihr vertrautes Zuhause verlieren.“

Die offenbar unvermeidliche Schließung werfe aber laut Nerlich auch ein Schlaglicht auf das eigentliche Problem, das gravierend ist: Den Mangel an Pflegepersonal, der sich weiter verschärft und die Einrichtungen vor große Herausforderungen stellt. „Denn nur mit einer bedarfsgerechten Personalausstattung kann gute Pflege gewährleistet werden. Ich hoffe sehr, dass sich diese Situation bald entspannt“, erläuterte der Bürgermeister.

Ganz und gar nicht abfinden mit einem endgültigen Aus des Pflegenotdienstes will sich der vorläufige Insolvenzverwalter Zimmermann. „Trotz der widrigen Umstände und der aktuellen Verunsicherungen werden derzeit noch Verhandlungen mit einem Investor geführt, der sich davon nicht hat abschrecken lassen. Dies geschieht in allererster Linie mit Blick auf das Wohl der Bewohner, das oberste Priorität hat, und deren Angehörige“, erklärte Zimmermann. Durch eine erfolgreiche Investorenlösung würde diesen eine Verlegung in eine andere Pflegeeinrichtung erspart. Hier gehe es nicht einfach darum, dass alte Menschen von jetzt auf gleich aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld gerissen werden. Speziell für Demenzerkrankte seien räumliche Verlegungen mit starken negativen gesundheitlichen Auswirkungen verbunden, mahnte er.

Vorläufiger Insolvenzverwalter prüft Investorenlösung

Eine Investorenlösung könne jedoch nicht um jeden Preis erfolgen. „Aus diesem Grund loten wir gerade aus, ob der vorliegende Vorschlag nachhaltig beziehungsweise langfristig tragfähig ist. Wir gehen davon aus, dass eine solche Lösung, sollte sie gelingen, auch und im Besonderen im Interesse des Landkreises und seiner Bevölkerung liegt, da vakante Pflegeplätze bekanntermaßen ein seltenes Gut sind“, so Zimmermann.

