Gifhorn feiert mit Zugewanderten tolles Stadtfest

Am Samstag gab es in der Gifhorner Innenstadt kulturelle Vielfalt für Augen, Ohren, Gaumen und das Herz. Die Musik aus anderen Ländern hallte durch die halbe Stadt, der Duft kulinarischer Spezialitäten erfüllte die Fußgängerzone, und viele Besucher nahmen mit ihrem Smartphone auf, was auf der Bühne präsentiert wurde.

Vertreter der verschiedenen Nationalitäten beschreiben ihre Kultur

Indonesischer Tempeltanz und afrikanische Lebensfreude, diesmal aus Burundi, waren nur zwei der Highlights beim achten Kulturfest der Gifhorner Zugewanderten, kurz Gifhorn International. Viele der Gäste waren selber zugewandert, erst vor wenigen Jahren oder schon vor Jahrzehnten. So manche Speise, Grillgut oder Süßigkeit waren daher nicht unbekannt, aber in dieser Konzentration rund um den Ceka-Brunnen sieht man das sonst nicht. Und wenn man eines der vielen Restaurants mit ausländischer Küche in der Stadt besucht, fehlen Informationen zur Kultur, Tänze und die Musik.

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Gifhorn feiert internationales Kulturfest Nach vier Jahren Pause begeisterte das achte Gifhorner Kulturfest wieder das Publikum. Herzhaftes gab es bei der griechischen Gemeinde. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Exotisch war der indonesische Tempeltanz. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Von Souflaki-Spießen bei der Griechischen Gemeinde über süße Leckereien bei der Kurdisch-islamischen Gemeinde bis hin zu Yamswurzelragout mit Rindfleisch bei der Afrikanischen Gemeinde - das Angebot beim Kulturfest war reichhaltig. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Von Souflaki-Spießen bei der Griechischen Gemeinde über süße Leckereien bei der Kurdisch-islamischen Gemeinde bis hin zu Yamswurzelragout mit Rindfleisch bei der Afrikanischen Gemeinde - das Angebot beim Kulturfest war reichhaltig. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Von Souflaki-Spießen bei der Griechischen Gemeinde über süße Leckereien bei der Kurdisch-islamischen Gemeinde bis hin zu Yamswurzelragout mit Rindfleisch bei der Afrikanischen Gemeinde - das Angebot beim Kulturfest war reichhaltig. Foto: Burkhard Ohse / FMN



Gifhorn feiert internationales Kulturfest Von Souflaki-Spießen bei der Griechischen Gemeinde über süße Leckereien bei der Kurdisch-islamischen Gemeinde bis hin zu Yamswurzelragout mit Rindfleisch bei der Afrikanischen Gemeinde - das Angebot beim Kulturfest war reichhaltig. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Die Zugewanderten erklärten ihre Kultur und Herkunftsländer. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Afrika war diesmal mit Burundi vertreten. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Zwischen den Gästen gab es einen regen Austausch. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Erstmals bei Gifhorn International dabei waren Ukrainerinnen und Ukrainer. Foto: Burkhard Ohse / FMN



Gifhorn feiert internationales Kulturfest Erstmals bei Gifhorn International dabei waren Ukrainerinnen und Ukrainer. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Auch Brasilianer präsentierten sich. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Der Landkreis Gifhorn war mit der Stabsstelle Integration vertreten. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Viele Nationen waren bei Gifhorn International vertreten. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Gifhorn feiert internationales Kulturfest Nach vier Jahren Pause begeisterte das achte Gifhorner Kulturfest wieder das Publikum. Herzhaftes gab es bei der griechischen Gemeinde. Foto: Burkhard Ohse / FMN

Am Samstag gab es alles zusammen. Während man sich einen griechischen Souvlaki-Spieß oder eine gegrillte Kochbanane vom Afrikanischen Kulturverein auf der Zunge zergehen ließ, lauschte man der Musik von Jurek und Morris, die als polnisch-schottisches Duo gleich zwei Nationen vereint auf die Bühne brachten. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten bei aller Abwechslung war das „Stille Wasser“, das an den Essensständen zu haben war.

Auf der Bühne moderierte Isabell Eichstädt, die Vertreter der verschiedenen Nationalitäten beschrieben ihre Kultur und gaben Informationen zur Musik und ihren Herkunftsländern. So erfuhren die Gäste, dass das Thema der Musik der Truppe aus Burundi eigentlich nichts Konkretes bedeutet. „Es geht nur um Liebe, Leben und alles anders.“ Lebensfreude also allerorten.

Erstmals dabei war ein ukrainischer Stand. Die Europa-Union, das Projekt GifHelp, das geflüchteten Kindern eine Perspektive bietet, die Präventionsabteilung der Polizei und die Stabsstelle Integration des Landkreises waren ebenfalls vor Ort und informierten über ihre Arbeit. Zudem half das THW bei der Stromversorgung, das DRK stand für Notfälle bereit.

Mit B and the Rattlesnakes klingt das Kulturfest aus

„Sehr, sehr zufrieden“ war Serina Hoffmann am Ende und schon während des Tages. „Trotz der heißen Temperaturen waren viele Gäste bei uns zu Besuch“, freute sich die Fachbereichsleiterin Kultur. „Mehr als 200 Beteiligte haben für ein kunterbuntes Gifhorn international gesorgt. Man hat es allen Besuchern angemerkt, dass sie das Kulturfest die letzten vier Jahre vermisst hatten.“ Auch B and the Rattlesnakes, die den musikalischen Abschluss bildeten, der erstmals bei 18 Uhr lag, sahen das so. Es gab zwei Zugaben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de