„GifHelp“ schenkt geflüchteten Kindern in Gifhorn eine Perspektive

Gifhorn Landrat Tobias Heilmann weiht den Kinderspielplatz in der Gemeinschaftsunterkunft Clausmoorhof in Gifhorn ein.

Nach TÜV und Praxistest durch die kleinen Bewohnerinnen und Bewohner hat am sonnigen Donnerstagnachmittag Landrat Tobias Heilmann mit dem Projektleitungsteam von „GifHelp“ um Jil Tischel-von der Heyde, Eckart Schulte und Vorstandsvorsitzenden der Volksbank BraWo-Stiftung, Thomas Fast, den neuen Kinderspielplatz in der Gifhorner Gemeinschaftsunterkunft ganz offiziell übergeben. Ermöglicht wurde dies durch das gemeinsame Projekt „GifHelp“.

Das Projekt „GifHelp – Kids Perspektiven schenken“ bietet Kindern und Jugendlichen, die mit ihren Familien vor Krieg, Vertreibung, Hunger und Armut aus ihren Heimatländern fliehen mussten, einen sicheren Ort im Landkreis Gifhorn, an dem sie (wieder) Kind sein und erste Schritte zur Bewältigung der traumatisierenden Erfahrungen machen können, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie.

Finanziert werden die entsprechenden Angebote wie der neue Spielplatz aus Spenden. Die Volksbank Brawo Stiftung und die Stiftung RTL Wir helfen Kindern haben dazu einen Betrag von über 1 Million Euro zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wurde durch den Landkreis Gifhorn um weitere 100.000 Euro und durch die Dachstiftung Diakonie um 50.000 Euro aufgestockt.

Es gibt weitere Ausbaupläne im Clausmoorhof

Sowohl in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises, wie dem Clausmoorhof, als auch in den dezentralen Unterbringungsorten werden gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern so kindgerechte Angebote entwickelt, so die Diakonie.

Dafür stehen im Clausmoorhof drei Räume zur Verfügung. Neben der Betreuung der Kinder im Kindergartenalter am Vormittag kommen die Schulkinder und Teenies am Nachmittag zur Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung. Es gibt weitere Ausbaupläne für den Clausmoorhof, kündigt Eckart Schulte an.

Nun ergänzt der neue Spielplatz das Angebot für die kleineren und größeren Bewohnerinnen und Bewohner im Clausmoorhof und lässt damit nicht nur die Kinderaugen strahlen. Das ist ein wichtiger Schritt für das Verarbeiten vom Erlebten.

Ein Jahr nach Projektstart von GifHelp gab es jetzt Zuwachs im Leitungsteam. Neben Eckart Schulte verantworten Jil Tischel-von der Heyde und Dr. Werner Trägner die Projekte und entwickeln weitere Möglichkeiten zur Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und Familien im Landkreis Gifhorn, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de