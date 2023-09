Samtgemeinde Meinersen geht gegen Vandalismus vor

Meinersen Die Zerstörung und Verschmutzung von Spielplätzen in der Samtgemeinde nimmt zu. So wollen Politik und Polizei dagegen vorgehen.

Die Samtgemeinde Meinersen hat in den letzten Jahren stetig an Attraktivität für Familien dazu gewonnen. Neue Spielplätze wurden errichtet und bestehende wurden und werden in großem Umfang aufgewertet um den Orte zu bereichern, heißt es in einer Pressemitteilung. Leider sieht sich die Samtgemeinde mit einem ernsten Problem konfrontiert: Vandalismus an den Spielgeräten.

In den vergangenen Wochen wurden vermehrt Fälle von Vandalismus an verschiedenen Spielplätzen gemeldet. Diese Taten reichen von mutwilligen Beschädigungen an Spielgeräten bis hin zur Verschmutzung und Zerstörung. Die Gefahr von Unfällen steigt signifikant an, wenn Spielgeräte vorsätzlich angesägt oder beschädigt werden, so die Samtgemeinde.

Dieses bedauerliche Verhalten hat nicht nur finanzielle Auswirkungen auf die Steuerkassen, sondern beeinträchtigt auch die Kinder und deren Familien. Aus diesen Gründen kann es dazu kommen das „vereinzelte“ Spielplätze zukünftig videoüberwacht werden, heißt es weiter.

Verdächtige Aktivitäten sollen gemeldet werden

Die örtliche Polizei arbeitet eng mit der Samtgemeinde Meinersen zusammen, um die Täter zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen.

Die Samtgemeinde Meinersen bittet alle Bürgerinnen und Bürger, bei verdächtigen Aktivitäten auf den Spielplätzen sofort die Polizei oder die Samtgemeinde Meinersen unter (05372)890 oder per Mail an info@sg-meinersen.de zu informieren.

