Sparkasse spendet Mobiliar für Gifhorner Hospiz

Ein gelungenes Ambiente im Garten des Gifhorner Hospizhauses erfreut die Hospizgäste, An- und Zugehörige sowie die Mitarbeitenden. Möglich gemacht hat dies die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Neben der Stiftergemeinschaft konnten auch

Mittel seitens der Sparkassenstiftung Gifhorn-Wolfsburg für Kultur und Soziales hierfür generiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Gifhorner Hospizhauses.

Für Bettina Tews-Harms, Geschäftsführerin der Hospizhaus Gifhorn GmbH, ein Zeichen der jahrelangen Verbundenheit der Sparkasse zum Hospizgedanken: „Wir wissen um die starke Partnerin an unserer Seite – hierfür gilt unser Dank. Nicht nur mich persönlich macht es glücklich, in unserer neu gestalteten Gartenlandschaft Kurzweil zu finden. Auch das Feedback unserer Hospizgäste ist überaus positiv. Mit dem neuen Mobiliar inklusive Grill- und Entspannungsmöglichkeiten haben wir hier gemeinsam schon so manch schöne Stunde verbracht und werden dies sicherlich auch künftig tun.“

Und Christoph Treichel, Vorstand der Stiftergemeinschaft, ergänzt: „Mit unserer Förderung zeigen wir große Wertschätzung für die hier geleistete Arbeit. Ich finde es klasse, dass ein ganz neuer Ort zum Entspannen und für gute Gespräche geschaffen wurde.“

Gifhorner Hospizhaus freut sich über hochwertige Gartenmöbel

Mit einem Fördervolumen von insgesamt 18.500 Euro konnten diverse hochwertige Gartenmöbel samt Grill und Feuerschale beschafft und in den Außenbereich eingebunden werden. Ein weiterer Teil der Fördermittel kommt den Gästen und Angestellten im Inneren des Hospizhauses zu Gute. Passgenaue und fachmännisch angebrachte Insektenschutzgitter sorgen für eine möglichst „stichfreie“ Atmosphäre, heißt es in einer Pressemitteilung des Gifhorner Hospizhauses.

red

