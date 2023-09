Gifhorn: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Eine 19-Jährige ist am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Wettmershagen leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei Gifhorn.

Demnach fuhr die 19-Jährige mit dem Fahrrad auf der Landesstraße 293 von Essenrode kommend in Richtung Norden. Im Einmündungsbereich der Landesstraße 231 wollte sie nach rechts in Richtung Wettmershagen abbiegen. In diesem Moment bog ein aus Richtung Wettmershagen kommendes Auto nach links auf die L293 ab. Dabei schnitt das Auto die Kurve und touchierte die Radfahrerin.

Die 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto hielt nicht, sondern setzte die Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei Meine sucht nun Zeugen des Unfalls und den Unfallverursacher beziehungsweise die Verursacherin. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05304) 9113 0 entgegengenommen.

RED

