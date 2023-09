Isenbütteler Firma als Partner der Feuerwehren ausgezeichnet

Mit der Förderplakette „Partner der Feuerwehr“ ist die Isenbütteler Firma Daenicke Stahl-Metallbau von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens ausgezeichnet worden. Es ist das einzige Unternehmen aus dem Landkreis Gifhorn, das diese Anerkennung der Landesregierung und des Landesfeuerwehrverbandes erhielt.

Wie Carsten Schaffhauser, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Gifhorn, mitteilte, werden mit der Förderplakette Unternehmen und Institutionen geehrt, die in besonderem Maße die Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit in den Feuerwehren in Niedersachsen und die Feuerwehren auch sonst fördern und unterstützen. Dazu gehört vor allem auch, dass sie Feuerwehrmitgliedern keine Schwierigkeiten und Probleme bereiten, ihren ehrenamtlichen Feuerwehrdienst während der Arbeitszeit sowohl beim Feuerwehreinsatz, als auch bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen wahrnehmen zu können.

Insgesamt 23 Firmen aus Niedersachsen sind „Partner der Feuerwehr“. Sie wurden in einer Feierstunde im Gästehaus der Landesregierung in Hannover von Innenministerin Behrens und dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, Olaf Kapke, geehrt. Behrens verwieß in ihrer Begrüßung darauf, dass die Feuerwehrleute in Niedersachsen überwiegend ehrenamtlich tätig seien. „Bei Einsätzen müssen sie Beruf, Familie und Ehrenamt in Einklang bringen. Das Brandschutzgesetz gibt ihnen zwar das Recht, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, um an Einsätzen teilzunehmen - das Gesetz nützt aber nicht viel, wenn die Unternehmen und Arbeitgeber nicht dahinterstehen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Einsatzdienst freistellen!“

Sie dankte im Namen des Landes Niedersachsen den anwesenden Firmenvertretern für ihr Verständnis für die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr und sprach ihren Wunsch aus, „dass alle ausgezeichneten Firmen und Unternehmen Vorbilder für alle anderen Arbeitergeber in Niedersachsen sein werden“.

System des Brandschutzes kann nur durch ehrenamtliche Helfer aufrecht erhalten werden

LFV-Präsident Olaf Kapke dankte ebenfalls den ausgezeichneten Firmen für ihr „unbezahlbares“ Engagement für die Freiwilligen Feuerwehren vor Ort. Weiter dankte der LFV-Präsident allen Anwesenden dafür, dass nur durch „Ihre Arbeit und Hilfsbereitschaft“ das ehrenamtliche System des Brandschutzes so aufrechterhalten werden kann.

Die Firma Daenicke Stahl-Metallbau GmbH beschäftigt 19 Mitarbeiter, vier von ihnen sind aktive Feuerwehrkameraden. Es sei nicht nur selbstverständlich, dass diese jederzeit den Arbeitsplatz verlassen können, wenn sie alarmiert werden, sie können dazu auch die Firmenfahrzeuge nutzen, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung. Die Freistellung für örtliche und überörtliche Lehrgänge klappe immer sehr unproblematisch.

Auch wenn es um notwendiges Know-How geht, steht die Firma Daenicke Stahl und Metallbau GmbH der Feuerwehr immer zur Seite. So zum Beispiel beim traditionellen Maibaumaufstellen oder auch beim Aufstellen des großen Adventskranzes. Zu diesen Veranstaltungen stellt die Firma immer ihren Unimog mit Kran samt Fahrer zur Verfügung. Kleinere Umbaumaßnahmen dürfen die Feuerwehrmänner auch wie selbstverständlich in der Werkstatt tätigen und dazu das gesamte Inventar benutzen.

