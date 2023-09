Gefahrgut in Gifhorn: Polizei und Feuerwehr tauschen sich aus

Einsatzlagen mit Gefahrstoffen biologischer, chemischer oder sogar atomarer Art stellen die Einsatzkräfte der unterschiedlichen Hilfsorganisationen jedes Mal vor besondere Herausforderungen. Die Kreisfeuerwehr Gifhorn hält für derartige Einsatzlagen im Rahmen der Gefahrenabwehr spezielle Fachzüge für Gefahrgut bereit. Diese sind auf drei Standorte im Kreisgebiet verteilt: Bei den Feuerwehren Brome, Wahrenholz und Gifhorn ist jeweils ein so genannter Gerätewagen-Gefahrgut stationiert. Dieser transportiert Material und Ausrüstung zum Erkennen, Eindämmen, Auffangen und Umpumpen von Gefahrstoffen. Eingesetzt wird diese Ausrüstung im Ernstfall von den speziell geschulten Mitgliedern der drei Gefahrgut-Fachzüge, heiß es in einer Pressemitteilung der Kreisfeuerwehr Gifhorn.

Neben der Feuerwehr wird auch die Polizei bei Einsatzlagen mit Gefahrgut tätig. Für die Beweismittelsicherung und anschließende Ermittlungsarbeit müssen unter anderem Proben von den Gefahrstoffen genommen werden. Hierfür kommen, ähnlich wie bei der Feuerwehr, speziell geschulte Polizeieinsatzkräfte mit speziellem Equipment zum Einsatz. Diese Kräfte sind Teil der Technischen Einsatzeinheit (kurz TEE) der Polizei. Insgesamt gibt es drei Polizeistandorte in Niedersachsen, die eine solche TEE mit Personal und Ausrüstung für Gefahrguteinsätze vorhalten. Unter anderem bei der Zentralen Polizeidirektion Braunschweig.

Von dort machten sich die Gefahrgutspezialisten der Polizei auf den Weg nach Brome, um sich beim dortigen Gefahrgut-Dienst der Feuerwehr mit den Kameradinnen und Kameraden über deren Vorgehen und Ausrüstung für Gefahrguteinsätze auszutauschen. Denn bei den Einsätzen der Polizei kommt es auch immer wieder zu Berührungspunkten mit den Einsatzkräften der Feuerwehr: „Die Dekontamination der Einsatzkräfte der Polizei zum Beispiel erfolgt oftmals durch den örtlich zuständigen Gefahrgut-Fachzug der Feuerwehr. Hier arbeiten wir mit den ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr oft Hand in Hand“, berichten die Kräfte der Polizei.

Zugführer empfängt Kollegen im Feuerwehrhaus in Brome

Daher auch der Wunsch der Polizisten, sich mit dem Gefahrgutzug am Standort Brome zu vernetzen und auszutauschen. Ein Wunsch, der vom dortigen Zugführer Markus Knoblauch gern erfüllt wurde. Er empfing die Kollegen der Polizei am Feuerwehrhaus in Brome und zeigte Ihnen die gesamte Ausrüstung für Gefahrgutlagen und erläuterte das Vorgehen der Feuerwehr: Von den Materialien zur Feststellung des Gefahrenstoffes über die Ausrüstung zum Abdichten, Auffangen und Umpumpen von Gefahrgut bis hin zur Möglichkeit der Dekontamination von Verletzten und Einsatzkräften, die im Gefahrenbereich waren. Dabei kam es immer zum regen Austausch zwischen Feuerwehr und Polizei über Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Punkto Einsatztaktik und Ausrüstung.

Zum Abschluss präsentierten die Kräfte der Polizei den Kollegen der Feuerwehr noch ihr Fahrzeug mit der Ausrüstung für Gefahrguteinsätze und berichteten über vergangene Einsatzlagen.

Ein Treffen mit vielen interessanten Einblicken, sowohl für die Kräfte der Polizei, als auch für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Brome. Einen ähnlichen Austausch zwischen Feuerwehr und Polizei soll es auch bei den anderen beiden Standorten des Fachzuges Gefahrgut der Kreisfeuerwehr Gifhorn in Wahrenholz und Gifhorn geben.

