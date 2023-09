Algesbüttel Überraschung gelungen: An der Straße bei Warmbüttel gibt es jetzt ein großes Hinweisschild für Algesbüttel. Das ist der Grund dafür.

Kleinste Ortschaft Neues Schild erinnert an Algesbüttels 1000-jährige Geschichte

Aufmerksamen Besuchern ist es nicht entgangen: Das zuvor vom Zahn der Zeit verwitterte Ortslagenschild war frisch geputzt: Algesbüttel leuchtete wieder in Gelb auf grünem Grund. Doch die eigentliche Überraschung verbarg sich darunter: Adenbüttels Gemeindebürgermeisterin Doris Pölig, vor allem aber ihre Stellvertreterin Daniela Krämer enthüllte kurz nach Beginn des Hoffests der kleinsten Ortschaft im Landkreis Gifhorn ein neues Schild. Es zeigt eine Ansicht von Algesbüttel, das aus einem einzigen Haus mit angrenzender Scheune besteht und darunter die Jahreszahlen 1022 und 2022 - 1000 Jahre Algesbüttel.

Adenbüttels Bürgermeisterin spricht von Vier-Länder-Eck

Familie Schulze-Rödiger war begeistert, applaudierte wie auch alle anderen Gäste. Andreas Rödiger und Claudia Schulze-Rödiger sowie Tochter Sabrina Wipper, die auf dem Hof aufgewachsen ist und mit Ehemann Mario Wipper in Adenbüttel wohnt, waren begeistert und freuten sich über den historischen Hinweis.

Jutta-Marita Meyer-Godt überreichte Andreas Rödiger ein Bild des Rethener Malers Otto Hensgen, der sich vom Blick auf Algesbüttel inspirieren ließ. Foto: Dirk Kühn / FMN

Bürgermeisterin Pölig nahm sich die Freiheit und machte aus dem Drei-Länder-Eck, an dem Algesbüttel liegt, ein Vier-Länder-Eck. Und sie hatte recht damit, denn Algesbüttel gehört kommunalrechtlich zu Adenbüttel, postalisch zu Ribbesbüttel und telefonisch aufgrund der Vorwahl zu Hillerse - aber eben viele Jahre auch zu Rethen. Der Ursprung liegt im späten 19. Jahrhundert, als die Hofparzelle plötzlich im Grundbuch der Gemeinde Rethen auftauchte. „Dies war ärgerlich für Adenbüttel, das nicht nur der Steuerkraft beraubt, sondern auch des Stolzes verletzt war“, schreibt Andreas Rödiger in einem geschichtlichen Rückblick. Das war nicht das einzige Geschenk an diesem Nachmittag: Jutta-Marita Meyer-Godt brachte Familie Schulze-Rödiger eine Ansicht des Hofes mit, der der Rethener Otto Hensgen gemalt hat.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde „Aldagesbutile“ im Jahr 1022 - also vor 1001 Jahren. Dass das Hoffest nicht schon im vergangenen Jahr stattgefunden hat, liegt schlicht daran, dass das historische Datum fast in Vergessenheit geraten wäre - wenn nicht ausgerechnet ein Nachbar aus Warmbüttel daran erinnert hätte. Doch da war die Zeit dann zu knapp, deshalb gab es nun das Hoffest zum 1001-jährigen Bestehen. Wobei Bestehen so eine Sache ist, denn im Dreißigjährigen Krieg hat Algesbüttel arg gelitten, galt um 1489 als unbewohnt - bis schließlich Heinrich Habe aus Rethen dort um 1836 eine Hofstelle errichtete.

Familie Schulze-Rödiger züchtet Vollblutaraber

1990 kehrte die Hofstelle zurück in die Obhut der Gemeinde Adenbüttel. Zu dieser Zeit wohnte Familie Schulze-Rödiger schon in Algesbüttel, zunächst zur Miete, später dann als Eigentümer, 38 Jahre mittlerweile. Fast ebenso lang betreibt sie das Arabergestüt Ghamal al Amar, übersetzt „Die Schönheit des Mondes“. Und Kenner wissen: Pferde wollen versorgt sein - auch wenn ein Hoffest anlässlich des 1000-jährigen Bestehens gefeiert wird. Der Vorteil für die Gäste an diesem Nachmittag: Sie konnten sich ganz unmittelbar von der Schönheit der Tiere überzeugen.

