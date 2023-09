Gifhorner Fußballer spenden 15.000 Euro an Vereine und Verbände

Rudi Remus vom SV Calberlah, Organisator des Kühl-Cups und Philipp Hanf als Botschafter der Spendenaktion überreichten je 1000 Euro an 15 Vereine, Verbände und soziale Einrichtungen. Neben den 15.000 Euro in diesem Jahr waren bereits 2022 rund 25.000 Euro an Spenden im Zuge des Fußballturniers gesammelt worden.

Sichtlich ergriffen dankte Rudi Remus, langjähriger Organisator des Autohaus-Kühl-Cups beim SV Callberlah, den großzügigen Spenderinnen und Spendern. 40.000 Euro in zwei Jahren - das sei großartig und „macht einen kleinen Dorfverein wie den SV Calberlah happy“, so Remus. In einer Feierstunde im Autohaus Kühl übergab er symbolisch zusammen mit dem Hankensbütteler Philipp Hanf, Vorsitzender des SV Hankensbüttel und Botschafter des Spenden-Projekts, die Förderschecks an Vereine und soziale Einrichtungen. Nachdem 2022 Spenden in Höhe von 25.000 Euro gesammelt worden waren, sei klar gewesen, „dass wir diese Summe nicht noch einmal erreichen“, erklärte Remus. Doch auch die 15.000 Euro, die rund um den Kühl-Cup im Juli gespendet wurden, könnten sich sehen lassen.

Spenden-Botschafter freut sich über gelebte Integration

Kennengelernt haben sich die Remus und Hanf im VfL-Stadion in Wolfsburg. Remus, dessen Frau an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, gestorben ist, und Hanf, der seit 2017 an ALS erkrankt ist, sahen es als einmalige Idee, dass der Hankensbütteler als Botschafter das Spenden-Projekt unterstützt. ALS ist eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems. Betroffene leiden vor allem unter Muskelschwäche und Muskelschwund. Der Wolfsburger Fußballprofi Krzysztof Nowak ist an ALS gestorben.

Hanf bescheinigte Remus einen „unglaublichen Einsatz“ und ein hohes Maß an sozialer Verantwortung. Es sei nicht selbstverständlich, ein solches Zeichen zu setzen, sagte er in Bezug auf seine Aufgabe als Spenden-Botschafter. „Das ist gelebte Integration“, freute sich Hanf. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei ALS liege bei zweieinhalb Jahren, er habe seine Diagnose vor sechs Jahren bekommen. Er wünsche sich kein Mitleid, aber Mitgefühl und Verständnis. Das sei seine Botschaft, die er versuche in die Welt zu bringen.

Autohaus-Geschäftsführer Ralph Buchweitz sprach angesichts der insgesamt 40.000 Euro von „einer Wahnsinns-Summe, die wir zusammenbekommen haben“. Organisatoren, Helfer, Spender, sie alle verdienten einen „Riesen-Respekt“. Nachdem im vergangenen Jahr fünf Einrichtungen jeweils 5000 Euro bekommen hatten, sollten diesmal möglichst viele Vereine und Verbände unterstützt werden.

Je 1000 Euro für 15 Sportvereine und soziale Einrichtungen

Jeweils 1000 Euro bekommen die JSG Gifhorn, der MTV Gifhorn sowie die SV Gifhorn, die JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel, der VfL Wahrenholz, der HSV Hankensbüttel, die JFV Kickers aus der Samtgemeinde Meinersen sowie die JFV Sassenburg. Ebenfalls 1000 Euro bekommen der Gifhorner Kinderfonds, der Kinderschutzbund Gifhorn, die Lebenshilfe Gifhorn, der DRK-Ortsverein Allerbüttel, Life Konzept Kirchröder Turm, der Verein ALS-mobil sowie die Kinder- und Jugendhilfe-Initiative Domiziel.

