Wer soll 2023 Gifhornerin oder Gifhorner des Jahres werden?

Noch knapp drei Monate, dann wird im Rittersaal des Schlosses die Gifhornerin oder der Gifhorner des Jahres 2023 geehrt. Zeit und Ort stehen bereits fest, doch völlig offen ist, wer mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet wird. Dafür benötigen wir zunächst Ihre Unterstützung! Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind jetzt gefragt: Schlagen Sie uns Ihren persönlichen Favoriten, Ihre persönliche Kandidatin vor. Und mit etwas Glück sind Sie dann bei der Festveranstaltung am 21. November mit dabei.

Leserinnen und Leser können Ihre Kandidaten vorschlagen

Ausgezeichnet werden Menschen aus dem Landkreis Gifhorn, die sich selbstlos für das Allgemeinwohl einsetzen und vielen anderen ein Vorbild sind. Gesucht sind Frauen und Männer aus Vereinen und Verbänden, aus Feuerwehren, aus Hilfsorganisationen, Dorfinitiativen oder Nachbarschaftshilfen. Also jene ehrenamtlich engagierten Menschen, die manchmal im Stillen, im Hintergrund und jenseits der öffentlichen Wahrnehmung dafür sorgen, dass sich alle Rädchen im Verein drehen. Frauen und Männer, die nicht selbst im Scheinwerferlicht stehen, die aber dafür sorgen, dass an vielen Tagen im Jahr die Lichter nicht ausbleiben. Oder auch jene, die sich in bemerkenswerter Weise um ihre Nachbarin mit Handicap kümmern, deren Hilfe den Betroffenen ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Aber vielleicht haben Sie ja noch eine ganz andere Idee, einen ganz anderen Vorschlag. Dann nichts wie her damit!

Vorschläge für den Ehrenamtspreis bis zum 10. September

Fest steht jedenfalls: Es wird die erste Feierstunde seit 2019 sein, die komplett ohne Corona-Einschränkungen stattfinden wird. Selbst im vergangenen Jahr, als der Ehrenamtspreis nach drei Jahren Unterbrechung wieder im Rittersaal verliehen wurde, war das Gästekontingent noch reduziert. Wer die Gäste der Ehrenamtsgala musikalisch unterhält, bleibt noch ein Geheimnis. Mit dabei sind auch die noch amtierenden Gifhorner des Jahres, Ulf Neumann, Thilo Gruda und Imke Schamscha, die für ihr Projekt „fairSpeisen“ ausgezeichnet wurden.

Wir freuen uns über neue Gesichter und zahlreiche Vorschläge für die Nominierung zum Ehrenamtspreis. Schicken Sie Ihre Kandidaten-Vorschläge bis Montag, 10. September, an: redaktion.gifhorn@funkemedien.de oder melden Sie sich telefonisch unter (05371) 817022 oder (05371) 817024.

Unter allen Lesern, die uns einen Kandidaten-Vorschlag schicken, verlosen wir 3 mal 2 Karten für die Ehrenamtsgala. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

