Junger Müdener liegt nach Blutvergiftung im Koma

Es begann Mitte Juli relativ harmlos mit normalen Erkältungssymptomen: Der 38-jährige Sascha Matthies aus Müden hatte Halsschmerzen, dann Schüttelfrost und Fieber, berichtet seine Ehefrau Susann Matthies. „Doch Saschas Zustand verschlimmerte sich extrem“ - eine Woche später brachte ihn ein Rettungswagen in das Krankenhaus in Celle. Diagnose: Blutvergiftung.

Der 38-jährige Sascha Matthies aus Müden hat mit Ehefrau Susann einen sechsjährigen Sohn und ist begeisterter Stockcar-Fahrer. Foto: Privat / FMN

Durch die anfängliche Mandelentzündung seien Streptokokken in den Körper gelangt, so die Frau. „Er wurde an die bis heute dauernde Blutwäsche angeschlossen.“ Saschas Zustand verschlimmerte sich aber weiter, sodass er am 28. Juli in ein künstliches Koma gelegt wurde - bis zum heutigen Tag. „Noch in der Nacht wurde Sascha in die Medizinische Hochschule in Hannover verlegt.“

Doch es kam noch viel schlimmer: Mit der vorangeschrittenen Blutvergiftung versagten mehrere Organe, Sascha wurde an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Aber durch das Einsetzen in der rechten Leiste wurde das rechte Bein nicht ausreichend durchblutet - sein rechter Unterschenkel musste am Knie amputiert werden. „Daraufhin musste die Herz-Lungen-Maschine an Saschas offenes Herz angeschlossen werden. Sein rechter Unterarm und der linke Unterschenkel mussten außerdem aufgrund von Zersetzung ebenfalls amputiert werden”, so die verzweifelte Frau.

Der junge Vater schwebt weiter in Lebensgefahr

Die Lage ist unverändert: Der junge Vater schwebt weiter in Lebensgefahr - „das sagen uns die Ärzte immer wieder“, so Susann Matthies. Wie die Familie die Ungewissheit übersteht, kann sie selbst kaum fassen: „Es ist sehr, sehr schwer. Ich bin jeden Tag bei ihm in Hannover.“ Mittlerweile sei sie zu ihren Eltern umgezogen, die sich mit um den sechsjährigen Sohn kümmern. „Wir bekommen auch viel Hilfe von meinem Bruder und seiner Familie, von vielen Nachbarn und Freunden.“ Am 2. August hatte der junge Vater Geburtstag. „Wir saßen an seinem Bett, seine Mutter war auch mit dabei“, erinnert sich die Ehefrau, „aber er hat natürlich nichts mitgekriegt. Wir haben geweint.“

Eine kleine Besserung gab es Ende August: „Die Intensität der Komatiefe wurde etwas verringert, damit er selbstständiger atmen kann“, schreibt Susann Matthies im Internet, „Saschas Herz ist momentan noch sehr schwach.“ Mehrfach seien Elektroschocks nötig gewesen. Allerdings mache er die Augen auf und fange an, selbständig zu schlucken. Ab und zu spielt ihm seine Frau Tonaufnahmen des Sohns vor. „Dann werden seine Augen ganz groß. Aber ob er etwas versteht, weiß ich nicht.“

Spenden sind über eine Internetseite möglich

Die Hoffnung ist groß, das ihr Ehemann die Entzündung bald übersteht und nach Hause darf. Doch das Leben des 38-Jährigen wird ein ganz anderes sein: Er braucht eine behindertengerechte Umgebung. „Wir müssen das komplette Haus umbauen, er kann ja keine Treppen mehr gehen.“ Stattdessen bräuchte es einen Zimmer-Anbau im Erdgeschoss. Aber auch laufende Kosten wie durch die vielen Fahrten nach Hannover zehren am Budget der Familie.

Um das alles finanzieren zu können, hat die Mutter einen Spendenaufruf über die Website GoFundMe gestartet. Die Spendensumme liegt bereits bei mehr als 26.000 Euro. Und Susann Matthies hofft auf weitere Helfer. Die können die Familie unter der Internetadresse https://gf.me/v/c/5ft6/hilfe-fur-sascha-matthies-und-seine-familie unterstützen.

