Der MTV Adenbüttel feiert drei Tage lang seinen 111. Geburtstag

Adenbüttel Vom 25. bis zum 27. August konnten alle Interessierten am Sportwochenende des MTV Adenbüttel teilnehmen.

Viele Interessierte nahmen am Jubiläumswochenende des MTV Adenbüttel teil.

Nach den rauschenden Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des MTV Adenbüttel im Jahre 2012 hatte sich der erweiterte Vorstand des Vereins für den 25. bis 27. August etwas Besonderes ausgedacht: Auch der 111. Geburtstag sollte würdig begangen werden – und so wurden reguläre Spieltermine als Heimspiele auf dieses Wochenende gelegt und dazu viele weitere Angebote und Vorführungen nicht nur für Mitglieder, sondern für die gesamte Bevölkerung geplant, heißt es in einer Mitteilung des MTV.

Am Freitagabend standen Fußballspiele auf dem Programm, die vor sehr gut besuchter Kulisse stattfanden. In der Traditionsmannschaft des MTV Adenbüttel, trainiert vom ehemaligen Trainergespann Rico Brandes und Carsten Jäschke, konnte man viele alte Gesichter sehen. Der Abend klang in geselliger Runde weit nach Mitternacht aus.

Rund 500 Menschen kamen am Samstag auf die Sportanlage

Am Samstag wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten, das von vielen kleinen und großen Sportinteressierten sehr gut angenommen wurde: Rund 500 Leute aller Altersgruppen waren auf die Anlage gekommen, schwelgten am reichhaltigen Kaffee- und Kuchenbuffet und freuten sich über Grillwaren und Kaltgetränke. Tolles Wetter und die vielen engagierten Helferinnen und Helfer aus den verschiedenen Sparten des MTV: Fußball, Tischtennis, Tennis, Leichtathletik, Kinderturnen, Funport, Fitness-Sport sorgten für vielfältige Angebote und einen reibungslosen Ablauf. Die Auslosung der vielen tollen Tombolapreise, wie Fussballtrikots, Gutscheine und anderen wertvolle Präsente wurde mit Spannung erwartet und führte zu vielen Begeisterungsrufen.





Am Sonntag fand bei etwas durchwachsenem Wetter das Fußball-Derby der FSV Adenbüttel-Rethen gegen den TSV Vordorf vor mehr als 200 Zuschauerinnen und Zuschauer statt. In der Halle liefen derweil ein Tischtennisspiel der Damen und der große Tischtennis-Rundlauf bei guter Stimmung.

Dominik Lippe und Jan-Christoph Junke wurden geehrt

Im Rahmen des Jubiläumswochenendes des MTV Adenbüttel zum 111. Geburtstag fand auch eine ganz besondere Ehrung statt: Aus Anlass von 75 Jahren Mitgliedschaft des Vereins im Niedersächsischen Fußballverband würdigte der Vorsitzende des NFV-Kreisverbandes Gifhorn, Ralf Thomas, den MTV Adenbüttel für seine sportlichen Verdienste, die Jugendarbeit und sein Engament in der Gemeinde. Die Ehrengaben wurden übergeben an Dominik Lippe (Vorsitzender der FSV - FußballSpielVereinigung Adenbüttel-Rethen) und an Jan-Christoph Junke, den Vorsitzenden des MTV Adenbüttel. Mehr als 200 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgten die Ehrung und applaudierten den vor dem Lokalderby Adenbüttel-Vordorf angetretenen Fußballern.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de