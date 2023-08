Brandstiftung: Gifhorner muss sich vor Landgericht verantworten

Das Bild zeigt den Eingang des Landgerichtes, des Amtsgerichtes und der Staatsanwaltschaft an der Kaiserstraße in Hildesheim. (Symbolbild)

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 29-jährigen Angeklagten aus Gifhorn drei Straftaten vor. Zunächst soll sich der Angeklagte am Abend des 31. Januar 2020 in einer Wohnung einer Bekannten in einem Mehrfamilienhaus aufgehalten haben. Als er die Wohnung nach einigen Stunden wieder verlassen hat, soll sich der Angeklagte im Anschluss in das Kellergeschoss des Hauses begeben haben. Laut Staatsanwaltschaft soll er dort einen Pappkarton mit einem Feuerzeug entzündet haben, wobei er davon ausgegangen sein soll, dass sich das Feuer unter anderem auch auf den Wohnbereich des Hauses ausbreite.

Tatsächlich hat sich das Feuer derart ausgebreitet, dass unter anderem eine Holztür sowie die Kellerdecke gebrannt habe, heißt es von der Staatsanwaltschaft weiter. Der sich entwickelte Rauch hat sich im gesamten Flurbereich des mehrstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Es ist ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden. Zudem soll der Angeklagte einige Stunden später den Entschluss gefasst haben, im Bereich der „Limbergstraße“ erneut Feuer zu legen. Laut Anklage soll er eine Restmülltonne in Brand gesetzt haben. Die Mülltonne soll vollständig niedergebrannt sein, heißt es in der Anklageschrift.

Angeklagter zündet Müllcontainer an

Anschließend soll sich der Angeklagte in Richtung „Am Quälberg“ begeben haben. An einem dortigen Wohnhaus hat er erneut einen Müllcontainer angezündet, der direkt neben einer Wellblechgarage gestanden haben soll, so die Staatsanwaltschaft. Der Container ist vollständig niedergebrannt. Zudem soll ein in der Garage stehendes Fahrzeug durch die brandbedingte Hitzeeinwirkung ebenfalls erheblich beschädigt worden sein. Es ist ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro entstanden.

red

