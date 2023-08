Unbekannter stiehlt Geldbörse in Gifhorner Café

In einem Gifhorner Café ist es zu einem Taschendiebstahl gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach besuchten am Mittwoch eine 71-Jährige und ihre 79-jährige Begleitung ein Lokal im Gifhorner Stadtgebiet. Das 71-jährige Opfer bezahlte die Speisen am Tresen und legte ihr Portemonnaie in ihre Handtasche. Rund eineinhalb Stunden später verließen sie das Café. Beim Bezahlen eines Parktickets stellten die beiden Frauen fest, dass die Geldbörse fehlt. Laut Polizei entwendete der Unbekannte einen „verhältnismäßig geringen Bargeldbetrag“. Auch Bankkarten und Ausweisdokumente waren im Portemonnaie gewesen.

Die Polizei mahnt: Schützen Sie sich vor Taschendieben

Die Polizei appelliert, Handtaschen niemals unbewacht zu lassen. „Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm“, schreibt sie in der Mitteilung. Handtaschen sollten im Restaurant nicht an Stuhllehnen angehängt werden, auch nicht bei der Anprobe von Schuhen und Kleidung in Geschäften. „Legen Sie eine Hand auf den Reißverschluss, um ein heimliches Öffnen durch Täter zu verhindern“, appelliert die Polizei.

red

