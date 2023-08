Isenbüttel-Gifhorn: Horst Ganz ist neuer Schützenkönig

Den Abschluss der Schützenfestsaison in der Stadt Gifhorn feierten am vergangenen Wochenende traditionell die Schießsportler der Siedlung Isenbüttel-Gifhorn mit ihren zahlreichen Gästen. Nachdem der 1. Vorsitzende Thomas Reuter mehrere Delegationen von Gastvereinen aus dem gesamten Stadtgebiet begrüßt und das Schützenfest vor dem Vereinsheim in der Maybachstraße eröffnet hatte, bildete die Proklamation der Majestäten den ersten Höhepunkt der Festivitäten. Neuer Schützenkönig wurde Horst Ganz, der einen 5,5-Teiler erzielte. Kleiner König wurde Jörg Werthmann mit einem Teiler von 5,9. Die neue Schützenkönigin ist Yvonne Gerche. Sie erzielte einen 17,4-Teiler und verwies damit die kleine Königin Christine Wittneben (21,3) auf den zweiten Platz.

Der nachfolgende große Festumzug mit musikalischer Begleitung führte die Schützen durch die alte Eisenbahnersiedlung im südlichsten Teil Gifhorns. Beim langjährigen Vorsitzenden Johannes Kraft wurde traditionell eine Pause eingelegt, um die Königsscheiben am Haus anzubringen. Als Motive sind auf den Scheiben wie seit über 90 Jahren prächtige Dampflokomotiven zu sehen.

100 Ehrengäste nehmen am Königsfrühstück teil

Nach der Rückkehr ins Vereinsheim begrüßte Thomas Reuter rund 100 Ehrengäste zum Königsfrühstück, unter ihnen Bürgermeister Matthias Nerlich, die Majore von USK und BSK Gifhorn, Karsten Ziebart und Carsten Gries, den Vorsitzenden des Kreisschützenverbandes Gifhorn, Oliver Koch, sowie zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Am Abend klang das Schützenfest schließlich mit einem großen Grill-BBQ aus. Für die musikalische Begleitung sorgte DJ Klaus Poppen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de