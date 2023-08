Eine Geschichte aus 1001 Jahren: Algesbüttel feiert Hoffest

Ein Märchen aus 1001 Nacht? Wenn schon, dann eine Geschichte aus 1001 Jahren! Und zwar aus der kleinsten Siedlung im Landkreis Gifhorn: Algesbüttel. Ein Haus, ein Stall, zwei Bewohner, zwei Hunde, zwei Katzen, zwei Enten, drei Gänse, vier Pfauen, zehn Hühner und acht Pferde leben in Algesbüttel - und fühlen sich dort sichtlich wohl.

Algesbüttel im Drei-Ländereck zwischen Adenbüttel, Ribbesbüttel und Hillerse

Algesbüttel liegt im Schatten der Maaßel quasi im Drei-Länder-Eck, erzählt Andreas Rödiger mit einem Schmunzeln. Zusammen mit seiner Frau Claudia Schulze-Rödiger lebt er seit 38 Jahren in Algesbüttel. Tochter Sabrina ist in dem Landidyll aufgewachsen und kommt täglich vorbei, um die Pferde zu versorgen. Genau genommen sind die drei Länder drei Kommunen: Algesbüttel gehört verwaltungsrechtlich zur Gemeinde Adenbüttel, postalisch zur Gemeinde Ribbesbüttel und sozusagen telefonisch, laut Vorwahl zumindest, zur Gemeinde Hillerse.

Die Zufahrt nach Algesbüttel ist nur für Anlieger frei. Foto: Dirk Kühn / FMN

„Der Adenbütteler Postbote findet uns einfach nicht“, erzählt Rödiger mit einem Schmunzeln. Und wahrscheinlich ist der Postbote auch nicht der einzige, der die Ortschaft Algesbüttel vergeblich sucht. Wer an der Straße von Rötgesbüttel nach Rolfsbüttel nicht genau hinschaut, ist auch schon vorbeigefahren. Kurz vor Warmbüttel geht’s links ab. Für Autos und Motorräder ist der Weg tabu, nur Anlieger dürfen ihn befahren. Angesichts der Autos, die da manchmal unterwegs sind, wundert sich Familie Schulze-Rödiger allerdings, wie viele Anlieger es in der Umgebung gibt. Immerhin wohnt der nächste Nachbar Richtung Rethen gut einen Kilometer entfernt.

Dafür ist Algesbüttel im Ausland bekannt, zumindest bei Pferdezüchtern. Familie Schulze-Rödiger betreibt das Arabergestüt Ghamal al Amar, übersetzt „Die Schönheit des Mondes“. Ein Name, der ganz wunderbar zu diesem besonderen Ort passt. Sechs Vollblutaraberstuten und ein Vollblutaraberhengst genießen das Leben in Algesbüttel. Vollblutaraber, das sind besondere Pferde, nicht nur, weil die meisten Schimmel sind. Sie sind so menschenbezogen wie kaum eine andere Pferderasse, gelten als robust und ausdauernd. „Einige der von uns gezüchteten Pferde fanden und finden erfolgreich im Distanzsport ihren Einsatz. Nachkommen unserer Deckhengste findet man ebenso im Westernreitsport, vor allem aber als zuverlässige Freizeitpartner“, heißt es in der Expertise des Gestüts.

Doch zurück zur Geschichte von Algesbüttel. Adenbüttels langjähriger Bürgermeister Johann-Heinrich Heuke hat sich mit der Geschichte der Siedlung beschäftigt. Historiker Theo Bosse schrieb 1988 dazu einen Beitrag für den Kreiskalender. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Aldagesbutile im Jahr 1022 - also vor 1001 Jahren. Rödiger wurde vergangenes Jahr von einem Nachbarn aus Warmbüttel daran erinnert, der schmunzelnd fragte, ob es denn keine 1000-Jahr-Feier gebe. „Das war leider etwas kurzfristig“, sagt Rödiger. Deshalb wird nun am Samstag, 2. September, ab 15 Uhr das 1001-jährige Bestehen mit einem kleinen Hoffest gewürdigt.

Blick von Osten gen Algesbüttel. Foto: Andreas Rödiger / FMN

Die Siedlung habe einst aus sieben Höfen und einer Kirche bestanden, schreibt Rödiger in einem Exposé über die Geschichte der Siedlung. Während des 30-jährigen Krieges wurde Algesbüttel schwer in Mitleidenschaft gezogen. „Dabei blieb das heutige Gebäude erhalten und steht als Zeuge vergangener Zeiten.“ Die umliegenden Flurnamen wie Kirchhof, Gänsewiese und Kerkenkuhle erinnern an frühere Zeiten. 1489 sei das Dorf unbewohnt. Ob eine Seuche oder die Zerstörung des Dorfes Schuld war, sei unbekannt.

Zweite Besiedlung am 1836 besser dokumentiert

Wesentlich besser dokumentiert ist die zweite Besiedlung Algesbüttels, die 1836 begann. Heinrich Habe aus Rethen ließ sich dort nieder und musste zunächst den Wald roden, bevor er seinen Acker bestellen konnte. So etwas entging natürlich nicht dem Amte Gifhorn. Zwei Jahre später kam der erste Steuerbescheid und bescheinigte Habe, dass sein Besitz in der „Grundsteuermutterrolle zu Adenbüttel“ eingetragen sei. Um 1870 steht die Hofstelle allerdings im Grundbuch der Gemeinde Rethen. In den Jahren 1882 und 1883 gibt es mehrere Anläufe, dies wieder zu korrigieren. „Alle Bemühungen blieben vergebens“, schreibt Rödiger. Acker und Wiesen liegen in der Gemarkung Adenbüttel, die Einwohner des Hofes jedoch gehören zu Rethen.

Erst 1990 wurde Algesbüttel wieder Adenbüttel zugesprochen. Gründe gibt es also genug, um am Samstag das 1001-jährige Bestehen zu feiern. Und im nächsten Jahr folgt dann das 40-jährige Bestehen des Gestüts...

