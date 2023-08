Adenbüttel und fünf Nordkreiswehren fahren zum Landeswettbewerb

24 Teams mit rund 250 Teilnehmern traten beim Kreisleistungsvergleich der Feuerwehren in Schneflingen an. Hinter den Feuerwehren Gannerwinkel und Lingwedel kamen Wierstorf, Adenbüttel, Leiferde und Wittingen auf die weiteren Plätze.

Mit Spannung warteten die Gruppen und Einheiten beim Kreisleistungsvergleich der Feuerwehren am Samstag bei der Siegerehrung. Wolfgang Dreinerth, stellvertretender Kreisausbildungsleiter, zählte die Platzierungen vom 23. Platz herunter. Jubel brandete dann bei der Nennung des 7. Platzes auf. Denn da war sechs Mannschaften klar, dass sie bei dem Landesvorentscheid am 17. September in Peine-Vöhrum dabei sein werden.

Noch größer war der Jubel dann bei der Gruppe aus Gannerwinkel, als der zweite Platz genannt wurde. Denn nachdem Lingwedel den Kreisvizetitel bekam, blieb für die Gannerwinkler der 1. Platz. Aber es war verdammt knapp. Drei Ortswehren hatten mit 100 Prozent eine perfekte Leistung hingelegt, die addierten Zeiten mussten entscheiden. Und die lagen bei den drei Erstplatzierten nur 2,8 Sekunden auseinander.

Olaf Müller, der stellvertretende Kreisbrandmeister, wertete das als Beweis für den hohen Leistungsstand. Denn seit Jahren steht beim Leistungsvergleich ein realistisches Feuerwehrszenario in drei Modulen an. Löschangriff inklusive simuliertem geplatztem Schlauch, Kuppeln einer Saugleitung und dann die Fahrerprüfung. Da ging es mit dem Feuerwehrfahrzeug über Hindernisse, durch eine enge Gasse, je nach Fahrzeug in der Breite angepasst, und am Ende wurde ordentlich rückwärts eingeparkt.

Während der Fahrprüfung ging es um Hundertstel

Die Wertungsrichter hatten scharfe Augen auf jeden Fehltritt und bei der Fahrprüfung wurde zentimetergenau mit dem Lot gemessen, wie weit man vom Ideal entfernt war. Beim 17. Platz sprang das Ergebnis auf 97,0 Prozent, und dann ging es um Hundertstel bis zu den 100 Prozent.

Hinter Gannerwinkel und Lingwedel kamen Wierstorf, Adenbüttel, Leiferde und Wittingen auf die weiteren Plätze. Am Ende zeigten alle Wehren eine klasse Leistung, wie die Organisatoren feststellten. Immerhin hatten sich die Feuerwehren zuvor in ihren Samt- und Einheitsgemeinden qualifiziert. Isenbüttel, Brome, Sassenburg und Gifhorn hatten allerdings keine Vorwettbewerbe abgehalten.

Den undankbaren 7. Platz erwischte die Wehr Wesendorf. Die Ausrichter aus Schneflingen, Teschendorf und Küstorf erhielten von allen Verantwortlichen und Beteiligten großes Lob für die perfekte Durchführung. Involviert war am Samstag das gesamte Dorf. Die Baufirma Peters Schulz hatte ihr Betriebsgelände zur Verfügung gestellt. Statt weicher und zunehmend wegen des Löschwassers matschiger Wiese fanden die Module auf gepflastertem Boden statt, damit niemand benachteiligt wird. Für die Mitglieder der 100-Prozent-Mannschaften gab es außer Urkunde und graviertem Brett auch noch die Leistungsspange in Bronze.

