Wenn der Waller Dorfplatz zur Leuchtturminsel wird

Walle Das Waller Spargeltheater versteht sein Publikum auch unter freiem Himmel zu begeistern. Die Vorstellung am Freitagabend ist ausverkauft.

Der Wettergott muss ein Theaterfan sein. Nach einer Generalprobe mit Regen satt, trübte bei der Open-Air-Vorführung des Spargeltheaters kein Wölkchen mehr den Himmel. Vor vollen Rängen brachte die Hobbyschauspieltruppe auf dem Waller Dorfplatz die Komödie „Der alte Mann und das Miststück“ auf die Bühne. Das Publikum war augenscheinlich begeistert.

Waller Spargeltheater spielt muntere Komödie

Ein Großteil der Tickets für die erste Freiluft-Veranstaltung des Spargeltheaters seit 1995 war im Vorverkauf weggegangen. „Viele, die im Frühjahr keine Karten ergattern konnten, sind jetzt zum Zuge gekommen“, berichtete Heinz Bosse, der zu den Gründern der Theaterabteilung des MTV Walle zählt und von jeher statt auf der Bühne als Kulissenbauer und Strippenzieher agiert. So auch dieses Mal, als es das zehnköpfige Ensemble um die Regisseurinnen Tina Wolter und Joana Rode für die Neuauflage der Komödie nach draußen zog, die sie im März im Saal des Gasthauses Zum Schuntertal siebenmal vor ausverkauftem Haus auf die Bühne gebracht hatten.

Etwa 30 Stunden Arbeit stecken in der Vorbereitung für etwa drei Stunden Programm. „Eine Open-Air-Veranstaltung macht viel mehr Arbeit, aber wenn ich mich hier umschaue, weiß ich jetzt schon, dass es sich gelohnt hat“, stellte Rode fest. Eine halbe Stunde bevor sich der nicht vorhandene Vorhang öffnete, flanierten die Besucher über das Gelände, plauderten, stärkten sich am Stand der Feuerwehr Rothemühle-Walle oder gönnten sich an der Cocktailbar des Schwülperaner Lädchen Fadentraum einen Aperol Spritz.

Von Walle geht‘s auf eine entlegene Nordseeinsel

Mit der Komödie von Werner Landauer blieb die Truppe ihrer Linie treu. Statt Bauerntheater gab es eine moderne Komödie. Dafür verlegten sie Walle auf eine entlegene Nordseeinsel, wo es im Intro hieß: „Mädels haltet eure Locken fest, jetzt weht eine steife Brise.“ Mit der im Rücken erlebte das Publikum in gewohnter Manier einen vergnüglichen Abend. Auf der Bühne spülte das Schicksal einem Leuchtturmwärter mit wenig Kontakt zu Außenwelt eine flippige Touristin ins Haus. Weil ein Sturm tobt, hängen beide für mehrere Tage auf der Leuchtturminsel fest. Aus anfänglicher Abneigung wird zarte Zuneigung und es gibt ein Happy-End.

