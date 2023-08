Meinerser Gymnasium erhält den Erlebnis-Zoo-Artenschutzpreis

Die naturkundlichen Arbeitsgemeinschaften „Naturgucken macht Spaß“ und „(Avi-)Faunistik“ des Sibylla-Merian-Gymnasiums Meinersen gewinnen den 2. Platz beim neuen Schulpreis ZAP! 2023 für kreativen Artenschutz des Erlebnis-Zoos Hannover.





Etwa 40 Prozent aller Amphibien sind vom Aussterben bedroht. Mit seinem neuen Erlebnis-Zoo-Artenschutzpreis „ZAP!“ – empfohlen vom Niedersächsischen Kultusministerium – hat der Erlebnis-Zoo Hannover als außerschulischer Lernort Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen dazu aufgerufen, kreativ zu Artenschützenden zu werden. Über 1.000 Schülerinnen und Schüler haben sich in über 500 Unterrichtsstunden eingehend mit dem Thema „Amphibien“ beschäftigt – bei der großen Preisverleihung wurden die Gewinnerinnen und Gewinner unter tosendem Applaus aller Lernenden für ihre kreativen Ideen im Erlebnis-Zoo Hannover ausgezeichnet.





Darunter befand sich auch eine 52-köpfige Delegation des Sibylla-Merian-Gymnasiums Meinersen unter Anleitung des Biologielehrers Florian Preusse. Für den ZAP! wurden neugierige Fürsprecherinnen und Fürsprecher gesucht, die sich mit den Besonderheiten von Amphibien auseinandersetzen und eigene Wege (er)finden, um an ihrer Schule und in ihrer Stadt zum Sprachrohr dieser Tierklasse zu werden. „Der Wettbewerb traf genau das Motto und den Schwerpunkt unserer naturkundlichen Arbeitsgemeinschaften am Sibylla-Merian-Gymnasium. „Nur was man kennt, schützt man auch“ und das gilt insbesondere für unsere heimischen Amphibien, weshalb wir uns sehr über diesen Wettbewerb gefreut haben“, so Preusse.

Die Ergebnisse wurden beim Storchenfest und in der Schule präsentiert

Die engagierten Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 12, zu denen auch eine Gruppe von sechs Kindern der Grundschule Leiferde gehörte, nutzten die vielfältigsten Möglichkeiten, sich über Amphibien zu informieren, ihren Beitrag zu planen und schließlich zu kommunizieren. Sie erstellten Steckbriefe und bastelten Dioramen von einheimischen Amphibien, zeigten die Unterschiede zwischen Frosch und Kröte auf, stellten Schwanzlurche und Froschlurche vor, erklärten, welchen Schutz die Tiere bei der Wanderung benötigen.

Das Ganze mündete im Frühjahr in einer tollen Ausstellung, die unter anderem beim Storchenfest des NABU-Artenschutzzentrums im April präsentiert und anschließend auch in der Schule ausgestellt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Im Rahmen eines großen Amphibientages im Erlebnis-Zoo erhielten die Kinder ihre Preise. Moderiert von Schauspielerin Annika Preil – bekannt aus der Bildungsserie „Anna und die wilden Tiere“ –, erfuhren die über 350 eingeladenen Schülerinnen und Schüler, was sich die Teilnehmenden zum Schutz der Amphibien haben einfallen lassen. „Wir haben uns sehr über den zweiten Preis und die damit verbundene Wertschätzung unserer Arbeit gefreut. Wofür wir die 500 Euro Preisgeld verwenden, entscheiden wir gemeinsam nach den Sommerferien“, so Preusse.

Mit dem Wettbewerb hat der Erlebnis-Zoo den Schülerinnen und Schülern einen Rahmen geboten, selbstwirksam für den Artenschutz im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) tätig zu werden, welche am Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen seit vielen Jahren groß geschrieben wird.

red

