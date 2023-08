Die Sparkasse und Butting begrüßen neue Auszubildende in Gifhorn

Mit großer Vorfreude startete die Firma Butting in das neue Ausbildungsjahr am Stammwerk in Knesbeck. Am Vormittag versammelten sich insgesamt 41 neue Lehrlinge und ihre Familien auf dem Werkgelände in Knesebeck, um den ersten Schritt in ihre berufliche Laufbahn zu setzen. Das teilt Butting in einer Pressemitteilung mit.

Für die Lehrlinge fand im Anschluss eine Führung durch die verschiedenen Produktionsbereiche statt, bei der sie Einblicke in die Prozesse von Butting erhielten. Es folgten ein gemeinsamer Imbiss und eine persönliche Vorstellungsrunde.

Carsten Kamke, verantwortlich für die gewerblich-technische Ausbildung in Knesebeck, beendete den Ausbildungsstart mit den Worten: „Für meine Kollegen in der Ausbildung und für mich ist es besonders inspirierend, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, um ihnen eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen. Die spannende Reise für unsere Neulinge hat begonnen und wir freuen uns, neue Talente zu entdecken.“

Bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg haben 24 Auszubildende angefangen

Die neuen Auszubildenden vor der neuen Hauptstelle der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Foto: Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

24 junge Menschen im Alter von 15 bis 27 Jahren starteten im August bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in einen ganz neuen Lebensabschnitt. Um den angehenden Bankkaufleuten sowie dual Studierenden ein möglichst angenehmes Ankommen zu ermöglichen, fand sich die Gruppe nebst den Ausbildenden Diana Ciesla und Sönke Brockmann erneut im Gut Sunder bei Meißendorf ein.

Das wir in diesem Jahr Auszubildende im Alter von 15 bis 27 Jahren und aus unterschiedlichen Schulformen für uns gewinnen konnten, freut mich persönlich sehr“, sagt Ausbilder Sönke Brockmann.

Nach den Einführungstagen geht es für die neuen Kolleginnen und Kollegen direkt in die Filialen sowie die Stabs- und Marktfolgebereiche, wo dann dem Kontakt zu Kundinnen und Kunden die internen Abläufe im Mittelpunkt stehen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse.

red

