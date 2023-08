Gifhorn: Autofahrer fährt 47 km/h zu schnell

Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn haben am Mittwoch dieser Woche Verkehrskontrollen durchgeführt. Diese Kontrollen fanden laut Polizei in Gifhorn schwerpunktmäßig an den Unfallhäufungsstellen im gesamten Landkreis statt. An den Kreuzungen Landesstraße 321 und Kreisstraße 56, Kreisstraße 4 und Kreisstraße 7 sowie Bundesstraße 188 und Landesstraße 289 wurde das Einhalten des Verkehrszeichens 206 „Halt. Vorfahrt gewähren“ kontrolliert. Während an den beiden erstgenannten Kreuzungen in einem Zeitraum von etwa zwei Stunden bzw. einer Stunde insgesamt neun Verstöße festgestellt wurden, hielten an der Einmündung der Landesstraße 289 auf die Bundesstraße 188 43 Autofahrerinnen und Autofahrer nicht. Hier wurde insgesamt fünf Stunden kontrolliert.

Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Eine weitere Kontrolle fand auf der Landesstraße 283 bei Gerstenbüttel statt. Dort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und ein Überholverbot. Gegen dieses verstießen im zweistündigen Kontrollzeitraum zwei Autofahrer. Ein weiterer war zu schnell, das Messgerät zeigte 127 km/h. Dies zieht ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte nach sich.

Nicht angeschnallt und am Handy beim Fahren

In Meine, Wittingen und Schwülper hatten zudem acht Autofahrerinnen und Autofahrer den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Sieben weitere benutzten verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt. Abschließend fuhren insgesamt zwölf Radfahrerinnen und Radfahrer auf der falschen Fahrbahnseite der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Auch hier leiteten die Beamten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

red

