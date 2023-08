Der TSV Rothemühle freut sich auf den Familientag

Rothemühle Im Rahmen des „Sportlichen Wochenendes“ findet am Samstag, 26. August, ein Familientag in der Mehrzweckhalle Rothemühle statt.

Das Sportliche Wochenende in Rothemühle findet vom 26. bis zum 27. August mit dem beliebten und bewährten Familientag in und um die Mehrzweckhalle Rothemühle statt.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr am Sportplatz Suhrkamp, parallel dazu, mit dem 2. TSV Lauf für Erwachsene und dem 2. Kids Lauf (Info und Anmeldung auf der Internetseite www.tsv-rothemuehle.de). Wer nicht Laufen möchte, sich aber über das Angebot des TSV Rothemühle informieren oder ausprobieren möchte, hat in und um die Mehrzweckhalle Rothemühle Gelegenheit dazu, teilt der Sportverein in einer Pressemitteilung mit.

Angeboten wird zum Beispiel Ballspiele für alle, Magical Mystery Tour (Rennradsimulator), Tischtennis Roboter und verschiedene Variationen, Abenteuer Kletterwand, E-Dart und Steel Dart.

Als Rahmenprogramm finden die Auftritte der Crazy Little Dancers und der Rope Skipping Gruppe statt. Am 27. August geht es mit dem Mühlenbrunch weiter.

