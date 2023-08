Vordorf: Einbrecher wollen in Wohnhaus eindringen und scheitern

Gifhorn Die Polizei in Gifhorn bittet um Zeugenhinweise zu einem versuchten Einbruch am Samstag in der Sonnenstraße.

In Vordorf im Landkreis Gifhorn haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

In Vordorf haben unbekannte Täter am Samstag versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Sie wollten gewaltsam die Haustür aufhebeln. Jegliche Versuche scheiterten jedoch. Das Haus in der Sonnenstraße wurde durch die Täter somit nicht betreten, sodass auch keine Gegenstände entwendet wurden. Die Tat ereignete sich zwischen 9 Uhr und 14 Uhr.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05371) 980-0 zu melden.

red

