Waldbad wird zum Paradies bei Meinersens Mitternachtsschwimmen

Ein traumhaftes Abendrot, Lufttemperaturen von 25 Grad und so mitreißende Musik, dass ein Kind seinen Papa auf dem Parkplatz vor dem Waldbad Meinersen fragt: „Ist da ein Konzert?“ Nein, da ist Mitternachtsschwimmen. Genau dorthin wollte die Familie wie so viele andere Besucher, dass sich eine ordentliche Schlange am Eingang bildete.

Einmal drin im Waldbad-Paradies, war es am Samstagabend so voll wie an manch Sonnentagen nicht. Und das, obwohl es zeitweilig vom Himmel tröpfelte. „Macht nichts, die Leute sind doch sowieso nass“, lachte Waldbad-Chef Thomas Pratzer, der mit Unterstützung der DLRG-Rettungsschwimmer aus der Ortsgruppe Meinersen alles organisiert hatte. Dazu zählte auch eine Beckentemperatur von 29 Grad –frieren musste also ganz bestimmt niemand.

Mit der Strandmuschel auf der Liegewiese

Eine Familie auf der Liegewiese konterte die vorübergehende Regenphase mit einer Strandmuschel aus. „Da legen wir unsere Klamotten rein, so bleibt alles trocken“, erklärte der Papa und schwang sich zum Nachwuchs im Nichtschwimmerbecken.

Für Verpflegung war gesorgt. Der Kiosk war offen, der Grill bruzzelte und es gab sogar Cocktails. Strandfeeling pur.

Dazu trug vor allem DJ Marcel Kröger mit unüberhörbarem Sound, Lichtshow und coolen Sprüchen bei. Prompt animierte er eine nicht enden wollende Reihe von Springern, die zwei Jungs von der DLRG am Beckenrand mit einer Arschbombe nasszumachen. Das Duo blieb weitgehend trocken, amüsierte sich dafür köstlich über die Sprungschau direkt vor seinen Augen.

Schau mal, sind das Glühwürmchen? Nein, Knicklichter

Später gab es umso weniger zu sehen, als Kröger Events die Nebelmaschine anwarf und Bademeister Pratzer den Dreier freigab. Absprung ins dunkle Nichts! Das was mal eine packende Herausforderung.

Wo sich der Nebel über dem Becken lichtete, glitzerten 1000 Knicklichter auf, die das Team ins Wasser streute. So sieht Sommerromantik aus. Und der Clou: Die Party gab es praktisch kostenlos. Fällig wurde an der Pforte nur der übliche Badepreis.

