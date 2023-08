Große Eröffnung Gifhorns Altstadtfest-Besucher von Beginn an in Partylaune

Einen Auftakt nach Maß erlebte das Gifhorner Altstadtfest am Freitagabend. Rund um die Eröffnung auf der großen Rathausbühne reihten sich die berührenden Momente. So überließ Bürgermeister Matthias Nerlich die Eröffnungsworte zum 6-Uhr-Gongschlag der Nicolai-Kirche der im Oktober scheidenden Ersten Stadträtin Kerstin Meyer. Derweil füllte sich die bunte Festmeile von Beginn an mit neugierigen und feierfreudigen Besuchern.

Den Bürgermeister hatten die Eröffnungsgäste mit einem Tanz-Flashmob willkommen geheißen. So mitreißend war die Aufwärm-Show des Tanzsportclubs Gifhorn, dass es TSC-Präsident Günter Kraft ein Leichtes war, das Publikum zum Schwofen zu Udo Jürgens‘ Gassenhauer „Mit 66 Jahren“ zu bringen.

Auf großer Bühne verabschiedete Bürgermeister Matthias Nerlich Gifhorns Erste Stadträtin, die im Oktober in Pension geht. Kerstin Meyer sprach die Eröffnungsworte. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Bürgermeister Nerlich wiederum revanchierte sich mit einem vorzeigbaren Langsamen Walzer mit Tanzpartnerin Ina Langner. Aus dem Club hatte die Salsation-Fitnesstanzgruppe um Heike Schubert Bewegung auf die Bühne gebracht, während zwei Nachwuchs-Jugendpaare mit Walzer und Tango bewiesen, dass auch leisere Töne auf dem Altstadtfest ihren Platz und vor allem Erfolg haben.

Fast 70 Auftritte auf acht Bühnen bis Sonntagabend

Mit den Worten „Ich erkläre das Altstadtfest für eröffnet. Habt Spaß!“, schickte also Rathaus-Vizin Meyer die Menschen ins Vergnügen. Bis Sonntagabend unterhalten fast 70 Künstler mit ihren Auftritten die Gifhorner und ihre Gäste. Dazu kommen Theater, Schach, das Junior-Altstadtfest, das Riesenrad, der Schießwettbewerb um die Altstadtkönigswürde und Einblicke in Museen, Archiv und Bücherei.

Das Altstadtfest-Eröffnungspublikum auf dem Gifhorner Marktplatz ließ sich zu einem spontanen Tanz-Flashmob bewegen. Foto: Christian Franz / FMN

Bürgermeister Nerlich machte aber klar, was über allem steht: „Menschen treffen!“ Umso mehr freute er sich, dass das Altstadtfest neben Weihnachten für viele der willkommene Anlass sei, Gifhorn einen Heimatbesuch abzustatten. Klar, dass das Fest erst recht ein Anziehungspunkt für die nähere Region ist. Augenzwinkernd begrüßte Nerlich Ummeraner wie Landrat Tobias Heilmann und Hillerser wie den Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs.

Selbst waschechte Schotten haben den Trip nach Gifhorn auf sich genommen. Eine Besuchergruppe aus der Partnerstadt Dumfries nutzte das Festwochenende, um die Verbindung nach Gifhorn aufzufrischen.

Auf der Meile legten die ersten Showacts gleich kräftig los, während die Spezialitätenstände die Getränke kühlten und die Grills anfeuerten. An der Bühne am Kino machte Wastegate mit Heavy Rock richtig Lärm. An der Bühne am Brunnen begeisterte Alice Burkardt die Zuhörer allein mit Stimme und Klavier. Am Abend ging es Schlag auf Schlag weiter auch mit Prime-Time-Nummern wie Big Maggas, The Kru und den Gifhorner Lokalhelden von B and the Rattlesnakes.

Das neue Sicherheitskonzept soll sich bewähren

Erstmals nutzte die Stadt zur Sicherheit das auf die neuen Poller-Einbauten abgestimmte Sicherheitskonzept mit einmal mehr verschärften Zufahrtskontrollen. Die Fußgängerzone war mit den ausgefahrenen Stahlpfosten für Fahrzeuge hermetisch abgeriegelt.

Für eine Schecksekunde hatte am Mittag die einmal mehr ausgefallene Baustellenampel an der halbseitig gesperrten Konrad-Adenauer-Straße am Rathaus gesorgt. Polizei musste den Begegnungsverkehr regeln, doch die Beamten waren auf der Festmeile besser aufgehoben. Kurzerhand hatte Erste Stadträtin Meyer die Baustelle vorübergehend abbauen lassen. Das klappte. Meyers Aufruf hatte also Hand und Fuß: „Habt Spaß!“ Dazu war Gifhorn wild entschlossen.

