Leitungswasser in Meiner Grundschule darf nicht getrunken werden

Ausgerechnet einen Tag vor der Einschulung: In der Außenstelle der Grundschule Meine im Grünen Weg 16 darf ab sofort das Leitungswasser nicht mehr getrunken werden. Das teilte am Freitagnachmittag die Samtgemeinde Papenteich mit.

Leitungswasser mit erhötem Anteil an organischem Kohlenstoff

Nachdem die Schule während der Sommerferien mitgeteilt hatte, dass das Leitungswasser in der Außenstelle möglicherweise verunreinigt ist, erfolgte nach Angaben der Verwaltung unverzüglich eine Laboranalyse des Wassers. „Das Ergebnis traf am Freitag gegen 11.30 Uhr ein“, erklärte am Nachmittag Tobias Kuhfuß, Mitarbeiter des Bauamts und Gebäudemanagements.

Der Verdacht der Schule bestätigte sich. Das beauftragte Labor hat einen erhöhten Anteil an organischem Kohlenstoff festgestellt. Daraufhin sei die Nutzung des Leitungswassers untersagt worden. Die Samtgemeinde habe unverzüglich das Gesundheitsamt des Landkreises informiert. Weitere Untersuchungen sollen am Montag folgen.

Schule und Lehrkräfte seien informiert worden. Für die Notversorgung der Schülerinnen und Schüler stelle die Samtgemeinde Mineralwasser zur Verfügung. „Das steht schon bereit“, erläuterte Kuhfuß, denn in der Außenstelle sollen am Samstag die Erstklässler eingeschult werden.

Leitungen in der Außenstelle werden gespült

Aktuell werden alle Leitungen in der Außenstelle gespült. Anfang der Woche sollen erneut Proben genommen werden. Da die WC-Anlagen und die Handwaschbecken uneingeschränkt nutzbar seien, könne der Unterricht wie vorgesehen durchgeführt werden, teilte die Samtgemeinde mit. Das gelte auch für die Einschulung am Samstag, so Kuhfuß. Alle anderen Waschbecken seien gesperrt worden.

