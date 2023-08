Risiko für Gifhorns Altstadtfest – Baustelle am Rathaus weg

Baustellen-Alarm im Gifhorner Rathaus! Ausgerechnet zum Altstadtfest fiel die Ampel an der Großbaustelle der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe des Rathauses aus. Polizisten mussten den Begegnungsverkehr auf der auf eine Spur verengten Strecke regeln. Das Risiko: Beim Altstadtfest ist das ein Abschnitt mit dem dichtesten Getümmel: Autos, Lieferverkehr, die zentrale Bushaltestelle in Sichtweite und jede Menge Menschen in Feierlaune.

Baufirma bekommt keinen sicheren Ampelbetrieb hin

Erste Stadträtin Kerstin Meyer entschied daher am Freitagmittag: Der Brennpunkt kommt weg. Die Baustelle wird vorübergehend abgebaut. Der Verkehr darf an den Partytagen ohne Ampelregelung normal zweispurig fließen. Zudem wollte Meyer alles daran setzen, die fest installierte Fußgängerampel zwischen Nicolai-Kirche und Sparkasse in Betrieb zu nehmen, die zugunsten der Baustellenampel abgeschaltet ist. „Das können wir aber nicht garantieren“, so Meyer.

Nach drei Ampelausfällen kurz hintereinander habe die Baufirma weder einen verlässlichen Betrieb noch eine Instandsetzung binnen 15 Minuten zusichern können, rügte Meyer. „Die ersten zwei Ausfälle waren angeblich gewitterbedingt. Aber jetzt scheint die Sonne“, stellte Meyer angesäuert fest. Da gehe die Sicherheit beim Altstadtfest vor.

