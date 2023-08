Sechs Betriebe besucht der SPD-Landtagsabgeordnete Phlipp Rauls (rechts) während seiner Tour durchs Handwerk. Nach einer Baufirma und einer Tischlerei am Dienstag folgte am Mittwoch ein Besuch bei Laas Automobile in Lagesbüttel. Mit dabei waren Detlef Bade (zweiter von rechts), Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, und Jennifer Günther, Justiziarin der Kreishandwerkerschaften Region Braunschweig-Gifhorn und Peine (links), sowie Schwülpers Bürgermeisterin Brigitte Brinkmann. Firmenchef Rei­nald Laas berichtete aus dem Handwerksalltag.