Papenteicher Seniorenbeirat bietet wieder Technik-Kurse an

Der Seniorebeirat Papenteich bietet wieder Technik-Kurse für ältere Menschen an. Die Terminfolge der Kurse „Fit in den neuen Medien“ ist fertig geplant, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Alle Termine sind an einem Donnerstag, immer zur gleichen Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr. Veranstaltungsorte sind abwechselnd der Ratssaal im Rathaus in Meine, Hauptstraße 15, oder im Bürgerhaus Groß Schwülper, Hauptstraße 18.

Der Seniorenbeirat hat wieder eine Kursfolge für einen neuen Zustieg eingeplant, da es immer weniger ältere Personen gibt, die sich ganz neu auf ein Smartphone einstellen wollen oder können. In der Regel sind Vorkenntnisse und auch Fertigkeiten im Umgang da. Aber viele Ältere werden regelmäßig bei anspruchsvolleren Apps demotiviert. Das liegt darin, dass sie zu wenig Systemkenntnisse haben. Genau da sollen die Technik-Kurse ansetzen und den praktischen Umgang mit dem System und Orientierung im Umgang mit den Begriffen verbinden. Das gibt Sicherheit und macht mutig zu eigenen Fortschritten, heißt es in der Pressemitteilung.

Es werden verschiedene Kurse angeboten

Smartphone für neue Zusteiger: 7. September in Meine; 14. September in Schwülper; 21. September in Schwülper; 28. September in Meine; 23. November in Schwülper. (Die Neuen können ab dem 12. Oktober am bestehenden Smartphonekurs teilnehmen, wenn sie ihr Können erproben und erweitern wollen. Diese Treffen tragen nur den Namen Smartphone.)

Smartphone: 17. August in Meine; 24. August in Schwülper; 12. Oktober in Meine; 2. November in Schwülper; 16. November in Meine; 30. November in Meine; 7. Dezember in Schwülper; 21. Dezember in Meine.

Graue Mäuse (Notebook): 31. August in Schwülper; 5. Oktober in Schwülper; 9. November in Meine; 14. Dezember in Schwülper

Für die Teilnahme an Smartphonekursen wird ein Smartphone mit dem Betriebssystem Android benötigt. Die Version Android 12 ist optimal. Die Gruppe „Graue Mäuse“ kommt mit ihrem eigenen Notebook in den Kurs. Das Betriebssystem Windows wird erwartet, auch hier sollte es keine zu alte Version sein.

Anmeldungen nimmt Ingrid Richter entgegen

Die Kurse werden von Ingrid Richter und Dr. Helmut Schuck gemeinsam gestaltet: Beide sind zertifizierte Technikbotschafter und unterstützen das Netzwerk der Kreisvolkshochschule. Foto: Seniorenbeirat Papenteich

Anmeldungen nimmt Ingrid Richter unter (05304)4707 oder per Mail an richter-meine@t-online.de entgegen. Zusteigen ist möglich. Alle Angebote sind ehrenamtlich, Gebühren fallen nicht an. Wer angemeldet ist, wird regelmäßig persönlich über Termine oder auch Terminänderungen informiert.

Das Kursangebot hat sich erweitert

Das Angebot hat sich erweitert durch einen Smartphone-Lehrgangfür Senioren in Rötgesbüttel. Die Treffen finden donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Sportheim Rötgesbüttel statt und werden geleitet von Technikbotschafter Werner Hahn. Nutzer von I-Phones sind auch willkommen (Tel: (0152) 51319579).

Eine telefonische Beratung für Nutzer von Apple wird von Manfred Wanzek aus Rötgesbüttel angeboten. Anrufe bitte zwischen 17 und 17.30 Uhr unter (0151) 15774000 .

Dienstags von 10 bis 12 Uhr bietet Technikbotschafter Dieter Fäßler, im Sportgemeinschaftshaus Abbesbüttel, Unterstützung am Smartphone an. I-Phone ist auch möglich (Tel: (05304)930990).

