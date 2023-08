Zwei Pilzvergiftungen im Gifhorner Helios Klinikum behandelt

Der vorzeitige Beginn der Pilzsaison hat im Landkreis Gifhorn zu ersten Vergiftungsfällen geführt. Das berichtete der Pilzsachverständige Detlef Emgenbroich. Am Freitag seien am Nachmittag zwei Patienten im Helios-Klinikum mit Verdacht auf eine Pilzvergiftung behandelt worden.

Nach Pilzvergiftung ins Gifhorner Helios-Klinikum

Emgenbroich warnte eindringlich davor, Pilze, die sich nicht zweifelfrei bestimmen lassen und die als essbar bekannt sind, zu sammeln. Schon gar nicht sollten sich Pilzsucher auf eine App verlassen, die den Pilz identifiziert. Der Gifhorner Pilzexperte warnte vor „absoluter Lebensgefahr“.

Unerfahrene Pilzsucher sollten den Grundsatz befolgen, nur Pilze mit Schwamm und keine Pilze mit Lamellen zu sammeln. Er habe in den vergangenen Tagen die Wälder erkundet und ein große Anzahl an Pantherpilzen (Amanita pantherina) gefunden. Das sei quasi der „gefährlich-giftige Doppelgänger des gerade in unseren bodensauren Kiefern-Eichenmischwäldern viel gesammelten Perlpilzes (Amanita rubescens).

Vorsicht, Lebensgefahr! Der Pilzsachverständige Detlef Emgenbroich aus Gifhorn warnt eindringlich vor dem giftigen grünen Knollenblätterpilz. Foto: Detlef Emgenbroich / FMN

Was aber noch schlimmer sei: Er habe auch einige Exemplare des Grünen Knollenblätterpilzes (Amanita phalloides) gefunden. Diese Pilz sei extrem gefährlich und tödlich giftig.

Noch Freitagnachmittag meldete sich die Notaufnahme des Helios-Klinikums bei Emgenbroich. Zwei Patienten hatten nach Genuss eines Pilzgerichtes Vergiftungssymptome. Dazu gehörten Benommenheit und Schwindel. Nach Angaben der Betroffenen hatten sie gegen 11.30 Uhr ein Gericht aus Steinpilzen, Maronenröhrlingen und Perlpilzen gegessen, gegen 14 Uhr setzten dann die Symptome ein, berichtete der Pilzsachverständige.

Der Pilzexperte fragte nach Putzresten der Pilze und forderte die behandelnde Ärztin auf, dafür zu sorgen, dass er die Reste schnellstmöglich begutachten könne. „Um 17.25 Uhr kam dann endlich das Taxi und brachte mir die Putzreste“, so Emgenbroich. Er identifizierte zweifelfrei Reste von Maronenröhrlingen und Steinpilzen - sowie des gefährlichen Pantherpilzes.

Der Pilzsachverständige Detlef Emgenbroich aus Gifhorn warnt vor den Gefahren und der Giftigkeit des Pantherpilzes. Foto: Detlef Emgenbroich / FMN

Es komme immer wieder mal vor, dass Pantherpilze mit Perlpilzen verwechselt werden. Emgenbroich erklärt, zu den Merkmalen des Pantherpilzes gehören:

der Hutrand ist gerieft, die Riefen hat der Hut des Perlpilzes nicht

Das Fleisch des Pantherpilzes bleibt immer weiß. beim Perlpilz verfärbt es sich rötlich

Der Pantherpilz hat eine Knolle an der Stielbasis, die mit einer Wulst stark abgesetzt ist, umgangssprachlich „Söckchen“ genannt

Die Stielmanschette ist ungerieft

Im Pantherpilz ist wie auch im Fliegenpilz die giftige Ibotensäure enthalten. Eigentlich dient sie der Abwehr von Fraßinsekten. Wird der Pilz von Menschen gegessen, kommt es nach ein bis zwei Stunden zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Schlimmstenfalls fallen die Patienten ins Koma. Es besteht Todesgefahr durch Atemlähmung.

Noch gefährlicher ist der Grüne Knollenblätterpilz. Laut Emgenbroich ist er an folgenen Merkmalen zu erkennen:

er hat er weißlich bis cremefarbene Lamellen

der Stiel ist grünlich gezeichnet oder genattert wie Pilzexperten sagen

an der Stielbasis ist eine markante Knolle ausgebildet

Der Knollenblätterpilz ist hochgiftig. In Mitteleuropa gehen die meisten Pilzvergiftungen auf den Knollenblätterpilz zurück. Schon ein einziger verspeister Pilz kann zum Tod führen. Sein Gift greift die Leber des Menschen an und führt schlimmstenfalls zum Leberzerfall. Unkundige Pilzsucher verwechseln ihn häufig mit Wald- oder Wiesenchampignons.

Zusatztermin für Pilzexkursion bereits ausgebucht

Emgenbroich spricht angesichts des frühen Beginns der Pilzsaison von einer „Pilzmania“. Er geht davon aus, dass es die Pilzsammler nach der langen Trockenperiode noch verstärkter in die Wälder treibt. Die Pilzberatungen haben überproportional für diese frühe Jahreszeit zugenommen.

Die Nachfrage auf seinen Kursus bei der Kreisvolkshochschule „Essbar, oder etwa doch nicht? Pilze unserer Heimat in Wald und Flur sicher erkennen lernen!“ am Sonntag, 1. Oktober, sei so groß gewesen, dass er bereits überbucht war. Deshalb gibt es nun einen Zusatztermin am Sonntag, 8. Oktober. Laut KVHS ist der allerdings auch bereits ausgebucht. Es sind nur noch Einträge auf einer Warteliste möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de