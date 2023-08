Tanja Schumann freut sich auf „Camping forever“ in Gifhorn

Sie spielt die Hauptrolle in der Komödie „Camping forever“, genau genommen nicht eine, sondern sieben Rollen: Tanja Schumann, die viele noch aus der Fernsehsendung RTL-Samstagnacht in bester Erinnerung haben und die auch beim Revival, das Anfang Juni erneut ausgestrahlt wurde, dabei war. Ab Donnerstag steht Schumann auf der Open-Air-Bühne im Mühlenmuseum in Gifhorn. Die 61-Jährige arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig zusammen, ist in der Region bestens bekannt und bekam 2020 den Till-Orden der Braunschweiger Karnevalsgesellschaft verliehen. Im Interview erzählt sie über „Kentucky schreit ficken“ und ihr Buch „6 Jahre Taschengeld - (M)ein biografischer Insolvenzratgeber“.

Frau Schumann, Sie sind mit „Camping forever“, einer Urlaubskomödie, in Gifhorn - wo haben Sie Ihren Urlaub in diesem Jahr verbracht?

Ich war mit meinem Mann in den USA. Wir sind an die Ostküste geflogen, sind dann nach Jacksonville zu Freunden gefahren, die früher als GI‘s in Schleswig stationiert waren. Dann sind wir weiter gefahren nach Atlanta, waren in Memphis und haben uns Graceland, das Haus von Elvis Presley angeschaut. Dann ging‘s weiter nach Nashville und Cherokee - also eine Rundreise durch die USA.

Waren Sie etwa im Camper unterwegs?

Nein, wir sind von Hotel zu Hotel gehoppt. Ich habe tatsächlich bis jetzt noch nie Camping gemacht. Tatsächlich hätte ich Lust, mal Amerika und vor allem Kanada mit einem Wohnmobil zu erkunden.

Vom Camperurlaub zum Dschungelcamp. 2014 waren Sie bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ dabei – was war das für eine Erfahrung für Sie?

Ja, ich war vorher schon einmal auf der Burg, das ist ja ein ähnliches Reality-Format. Im Dschungelcamp ist die Fallhöhe vom Luxus-Hotel und Wildnis natürlich extrem. Du hast nur noch Reis und Bohnen. Das war schon eine Erfahrung. Ich habe mich nach einer Woche völlig kraftlos gefühlt. Da kann ich nicht mehr lustig rumhüpfen. Das ist nicht mein Ding gewesen, deshalb bin ich da auch wenig in Erscheinung getreten.

2014, das war auch das Jahr, in dem ihr Buch „6 Jahre Taschengeld - (M)ein biografischer Insolvenzratgeber“ erschien. Sie mussten 2006 nach Immobilienspekulationen in Ostdeutschland Privatinsolvenz anmelden. Was hat sie motiviert, darüber ein Buch zu schreiben?

Ehrlich gesagt, als mir das 2006 passierte, war das für mich die große Katastrophe. Dass mich das so erwischt und ich dann so in eine Abhängigkeit gerate, war schon heftig. Ich konnte das Wort Insolvenz nicht einmal aussprechen, so peinlich war mir das. Sechs Jahre waren eine lange Zeit und bevor ich davon in irgendeiner Zeitung lese, bin ich lieber selbst an die Öffentlichkeit gegangen. Da habe ich erst gemerkt, wie viele Menschen davon direkt oder indirekt betroffen sind, weil es jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis oder in der Familie gibt. Da habe ich gemerkt, dass ich nicht die einzige bin, die damit gescheitert ist. So eine Pleite hat noch immer einen Makel. Es haben sich einige Leute von mir zurückgezogen, als wenn ich eine ansteckende Krankheit hätte. Da habe ich gedacht, gerade jetzt, wo man Freunde und moralische Unterstützung braucht, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Da habe ich sehr viel gelernt und den Gürtel halt enger geschnallt. Das ist alles machbar, insbesondere mit einem Partner wie meinem Mann an der Seite, der mich in der Zeit auch geheiratet hat. Das Buch soll für jeden eine Motivation sein, den Kopf nicht in den Sand zu stecken.

Frau Schumann, darf ich sie mal an die Bheke titten? Welche Rolle spielte RTL Samstagnacht in ihrer Karriere?

Das war wie ein Lottogewinn. Keiner konnte vorher ahnen, dass das so einschlagen würde. Wir waren alle weitestgehend No-Names. Keiner kannte uns. Dass wir dann schon nach so kurzer Zeit mit Preisen wie Bambi und Bayerischer Fernsehpreis ausgezeichnet wurden, war natürlich sensationell. Das hat meinen Bekanntheitsgrad dermaßen geprägt, das war super.

Stört es sie, darauf reduziert zu werden? Sie sind ja eigentlich Theaterschauspielerin...

Nein, mich nervt es nicht. Auf keinen Fall. Ich freue mich darüber, dass die Sendung bei den Menschen noch so präsent ist und ich noch nie ein böses Wort darüber gehört habe. Ich finde es eher schade, dass Redakteure mich darauf reduzieren. Da bin ich in der Schublade Ulknudel. Ich meine, ich mag Komödie und bringe Leute gern zum Lachen, aber ich bin auch offen für ernsthafte TV-Rollen. Klar, ich habe schon im Tatort oder Notruf Hafenkante gespielt, aber da geht sicher noch mehr.

Ein RTL-Samstagnacht–Revival gab es ja bereits. Gibt es Pläne für weitere Folgen?

Da müssen Sie RTL fragen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch eins gibt, weil die Quote richtig gut war. Und es gab vor kurzem ja nochmal eine Wiederholung. Ob alle Lust haben, noch einmal mitzumachen, ich weiß es nicht. Aber ich hätte Lust, auf jeden Fall.

Welche aktuellen Engagements gibt es?

Ich habe gerade beim Deutschen Theater in München bei Hair mitgespielt. Im Herbst gehe ich mit „Schiff ahoi“ auf Theatertournee.

Lieber Theaterbühne oder vor der TV-Kamera?

Sowohl als auch. Aber mein Herz schlägt für das Theater. Und ich bin überglücklich, dass ich nach Corona wieder Theater spielen kann.

Waren Sie schon mal in Gifhorn?

Nein. Aber ich freue mich auf die Premiere am Donnerstag und die Vorstellungen im Mühlenmuseum.

Vielen Dank!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de