Die Gemeinde Adenbüttel lädt zum Mitbring-Abend ein

Adenbüttel Die Bewohner in Adenbüttel und Rolfsbüttel sind eingeladen zum Mitbring-Abend. Die Aktion beginnt am 15. August am Spielplatz am Brommerkamp.

Auf einer Grünfläche am Bach in Rolfsbüttel wird am 12. September der Mitbring-Abend stattfinden.

Immer dienstags zwischen 17 und 19 Uhr wird die Gemeinwesenarbeiterin Mona Hofmann von Mitte August bis Ende September einen anderen Ort in Adenbüttel sowie Rolfsbüttel aufsuchen und zum Mitbring-Abend einladen. Sie beschreibt den Ablauf des Abends wie folgt: „Ich bringe mal ein Gebäck, mal Leckereien fürs Abendbrot oder erfrischende Getränke mit und lade

dazu ein, es genauso zu tun. Die Idee ist, wenn alle etwas beisteuern gibt‘s auch genug für alle. Zudem baue ich an einem „Tourwagen“, der drei Hocker, einen Tisch und einige Picknickdecken enthält. Wer um die Ecke wohnt, ist zudem herzlich eingeladen, weitere Sitzgelegenheiten mitzubringen. Ich stelle mir vor, dass wir uns gemeinsam eine schöne Zeit machen, Ideen spinnen, tolle Gespräche führen und über Gutes aber auch Schlechtes reden können.“

Die erste Station ist am Dienstag, den 15. August, auf dem Spielplatz am Brommerkamp. Mit dem selbst gebauten Nachbarschaftswagen wird Mona Hofmann von 17 bis 19 Uhr dort anzutreffen sein. Sie blickt freudig und gespannt auf den Termin und hofft auf viel Besuch aus der Nachbarschaft, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Adenbüttel.

Die Stationen der Tour stehen fest

Die weiteren Stationen der Tour stehen ebenfalls fest. So geht es am 22. August und 12. September in den Ortsteil Rolfsbüttel, am 29. August direkt vor das Bürgerhaus am Thiberg, am 5. September an den alten Friedhof in Adenbüttel, am 19. September auf den Spiel- und Bolzplatz in Adenbüttel und am 26. September zur Sporthalle. Eingeladen werden gezielt die Menschen in der Nachbarschaft. Sollte der entsprechende Termin nicht passen, besteht die Möglichkeit, eine andere Station zu besuchen. Dasselbe gilt, wenn eine Station aufgrund des Wetters nicht stattfinden kann. Die Tour ist eine Open-Air-Tour und daher auf gutes Wetter angewiesen. Mona Hofmann erklärt: „Ein kleiner Schauer bringt die Station noch nicht zum Ausfall, Stark- oder Dauerregen jedoch schon. Ich hoffe sehr, dass das Wetter auf meiner Seite sein wird und wir tolle Stunden unter freiem Himmel verbringen können.“

Die Tourdaten auf einen Blick: Dienstag, 15. August, Spielplatz Brommerkamp, Adenbüttel, Dienstag, 22. August, Picknickplatz, Rolfsbüttel, Dienstag, 29. August, Thiberg, Adenbüttel, Dienstag, 5. September, Alter Friedhof, Adenbüttel, Dienstag, 12. September, Grünfläche am Bach, Rolfsbüttel, Dienstag, 19. September, Spiel- & Bolzplatz, Adenbüttel, Dienstag, 26. September, Sporthalle, Adenbüttel.

