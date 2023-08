Möglicher Schaden nach Ausweichmanöver - Zeugen und Geschädigter gesuchtGifhorn (ots)

Eine Anwohnerin der Brandstraße in Gifhorn hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Sie hat im dortigen Kindergarten Licht wahrgenommen und eine Person darin beobachten können. Die Polizei traf dann rund um den Tatort auf einen 46-Jährigen, der neben Werkzeug auch Gegenstände, die nach ersten Erkenntnissen aus dem Kindergarten stammen, mit sich führte.

Die Beamten nahmen am Tatort Spuren auf und nahmen den Tatverdächtigen fest. Aufgrund von Fluchtgefahr beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Dienstag einen Haftbefehl vor dem Amtsgericht Gifhorn, dem stattgegeben wurde. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Beinaheunfall in Gifhorn

Am Dienstag kam es auf dem Dannenbütteler Weg in Gifhorn zu einem Beinaheunfall. Ein Zeuge beobachtete gegen 16.40 Uhr wie ein dunkel lackierter VW Tiguan in Richtung Innenstadt fuhr. Plötzlich sei das Auto in den Gegenverkehr geraten, sodass ein blauer, ihm entgegenkommender Skoda Superb auf den Gehweg ausweichen musste. Dadurch wurde ein Zusammenstoß verhindert.

Hierbei könnte ein erheblicher Schaden am Skoda entstanden sein. Bisher wurde nichts bei der Polizei angezeigt, falls aber ein Schaden eingetreten ist, wird der Vorfall als Verkehrsunfall gemeldet, berichtet die Polizei. Um den Sachverhalt aufzuklären, bittet die Polizei Gifhorn den Fahrer oder die Fahrerin des Skoda sowie weitere Zeugen, unter der Telefonnummer (05371) 980-0 Kontakt zur Polizei Gifhorn aufzunehmen.

red

