Auch in Isenbüttel Vodafone-Störung: Kein Telefon, kein Internet in Gifhorn

Zappenduster bleiben Internet und Telefon seit Donnerstagabend für mehr als 5000 Vodafone-Kunden in Gifhorn und Isenbüttel. Betroffene berichteten am Fretag: „Schon wieder ein Vodafone-Totalausfall. Kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen. Seit gestern. Da stand dann noch: voraussichtlich behoben in 4 Stunden. Dann wurden gestern Abend daraus plötzlich 12 Stunden, und nun steht dort 24 Stunden.“

Vodafon: Kabelschaden führt zu Störung

Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Freitagvormittag: „Vodafone hat seit Donnerstagabend, 10. August, um 18.14 Uhr eine weitere lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes im Bereich Gifhorn und Isenbüttel. Bei bis zu 5.662 Kunden in den Vorwahlgebieten 05371 und 05374 sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. Es liegt ein Kabelschaden auf der örtlichen Zufuhrstrecke vor, über die diese Kunden versorgt werden.“

„Unser örtlicher Dienstleister hat sofort nach Bekanntwerden der Störung mit der Entstörung begonnen“, so der Vodafone-Pressesprecher. Dazu erfolgten zunächst Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme vor Ort. In der Nacht zum Freitag wurde die genaue Schadstelle ermittelt. Aktuell werde das genaue Reparaturkonzept erstellt - unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen. „Wir gehen davon aus, dass die finalen Tiefbau- und Spleißarbeiten im Laufe des heutigen Tages begonnen und dann zeitnah vollendet werden.“

„Wir bitten die 5.662 Kabelkunden, die über diesen Zufuhrstrang an unser Netz angeschlossen sind, bis zum Abschluss dieser Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

Erst vor zwei Wochen hatte es ebenfalls eine Störung von Internet, Telefon und Kabel-TV in Gifhorn und Isenbüttel gegeben. Ein defektes Bauteil war seinerzeit die Ursache, die jedoch relativ schnell behoben werden konnt.

Probleme gibt es auch für Kunden der Deutschen Glasfaser in der Samtgemeinde Boldecker Land. In allen Gemeinde gebe es Internetstörungen an Schulen und Kindergärten sowie in den Gemeindebüros. Auch die Telefonverbindungen seien betroffen. Die Deutsche Glasfaser bestätigte die Probleme. Auch die Gemeinde Meine sei betroffen.

