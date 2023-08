Knesebecker Familie spendet Kleider für Flüchtlinge

Knesebeck Familie Petersen hatte den Aufruf zur Kleiderspende an die Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien in der Zeitung gesehen.

Familie Petersen aus Knesebeck spendet ihre Flohmarkt-Sammlung an die Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien.

Familie Petersen aus Knesebeck rief in der Koordinierungsstelle des Fördervereins in Ehra-Lessien an. Sie hatte in der Zeitung gelesen, dass für die Flüchtlinge in der Unterkunft in Lessien noch Kleidung, Schuhe und vieles mehr gebraucht werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins Ehra-Lessien.

Carola Kaiser-Hornstein aus der Koordinierungsstelle und Zarina Bisaeva, Leiterin der Kleiderkammer, machten sich mit dem Vereinsbus auf den Weg, um die Sachen abzuholen. Die Sammlung, die sie dort erwartete war riesig. Familie Petersen berichtete, dass sie jahrelang auf Flohmärkten unterwegs gewesen sind und jetzt ihren Fundus auflösen möchten und dabei sind sie auf den Zeitungsartikel gestoßen.

„Alle zusammen packten wir die Kleiderspenden in den Bus und fuhren, überwältigt von der Ausbeute, gleich direkt in die Kleiderkammer des Camps. Dort konnten wir an die Kinder schon die ersten Matchboxautos verteilen, die uns die Familie auch mitgegeben hatte“, sagt Zarina Bisaeva. „Wir werden tatsächlich noch ein weiteres Mal fahren, um Winterkleidung, Töpfe und Pfannen abzuholen. Das hatte beim ersten Mal gar nicht alles in den Bus gepasst.“

red

