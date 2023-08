Einige Lampenköpfe in der Gemeinde Calberlah wurden durch Starkregen beschädigt. (Symbolbild)

Keine Beleuchtung In der Gemeinde Calberlah leuchten die Straßenlaternen nicht

Aufgrund der außergewöhnlichen Schlechtwetterlage, verbunden mit starken Regenfällen und Gewittern, ist es zu einem Überspannungsereignis gekommen, durch den einige Lampenköpfe der Straßenbeleuchtung, insbesondere im Bereich Allerbüttel, irreparabel beschädigt wurden. Diese wurden bereits über eine Fachfirma bestellt. Bedingt durch die nach wie vor schwierige globale Lage und die damit verbundenen Lieferengpässe ist leider nicht absehbar, wann die Köpfe geliefert werden. Lampenköpfe für andere Bereiche, die im März bestellt wurden, konnten erst Anfang August geliefert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Calberlah.

Darüber hinaus gibt es in verschiedenen Bereichen Kabelprobleme. Diese sind auf Alterserscheinungen in den Muffen zurückzuführen. Zur Problemlösung muss ein Kabelmesswagen bestellt werden, um eventuelle defekte Stellen zu orten. Parallel dazu wird eine Elektro-Fachfirma beauftragt, die Messarbeiten auszuführen und entsprechend der Ergebnisse die Reparaturarbeiten zu planen, so die Gemeinde-Sprecherin Monique Suck.

Die Reparaturarbeiten ziehen sich in die Länge

Der Außendienst der Gemeinde Calberlah unterstützt die Arbeiten, insbesondere im Bereich des Tiefbaus, insofern es möglich ist. An Stellen, an denen unterschiedliche Leitungsarten (Stromleitungen, Trinkwasser, Gastrassen) zusammenliegen, müssen die Arbeiten von Fachfirmen ausgeführt werden. Bedingt durch die Urlaubszeit und mangels Fachkräfte stehen diese Firmen meist nicht spontan zur Verfügung, teilt die Gemeinde mit.

Aufgrund der diffizilen Lage ist es derzeit nicht möglich, einen genauen Fertigstellungstermin zu benennen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de