Gifhorn: Unbekannte werfen Scheibe von Privathaus mit Stein ein

Die Gifhorner Polizei ermittelt zu einem Steinwurf auf ein Privathaus in der Gifhorner Südstadt. (Symbolbild)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn ermittelt nach einem Steinwurf auf ein Privathaus. Unbekannte haben am Montagmittag einen faustgroßen Feldstein durch eine Fensterscheibe im Obergeschoss eines Hauses an der Dr.-Ulrich-Roshop-Straße geworfen. Der Stein durchschlug die Scheibe und lag anschließend im Raum dahinter, verletzt wurde dadurch niemand.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 13 und 13.45 Uhr. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stand der Täter beim Wurf in der Nähe des Spielplatzes, der an der Verlängerung des Calberlaher Damms liegt. Diese mündet auf die Wolfsburger Straße.

Zu den aufgenommenen Ermittlungen sucht die Gifhorner Polizei Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Personengruppen, die sich vor oder im Tatzeitraum im Bereich des genannten Spielplatzes aufgehalten haben, werden unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegengenommen.

Gifhorn: Garagentor bei Unfall beschädigt

Die Gifhorner Polizei sucht zudem Zeugen zu einer Unfallflucht. Am Sonntag stieß ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin auf dem Parkplatz der Kirchengemeinde St. Altfrid gegen ein Garagentor – vermutlich beim Ein- oder Ausparken.

Anschließend entfernte sich das Auto aus dem Pommernring. Das Garagentor wurde durch den Unfall stark deformiert und kann nicht mehr geöffnet werden. Der Unfall soll zwischen 9 und 11 Uhr passiert sein.

Gifhorner Polizei erwischt Autofahrer beim „Donutfahren“

Die Polizei hat am Dienstagabend zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen zwei Autofahrer eingeleitet. Zwei Beamte der Polizei Gifhorn hatten gegen 23.15 Uhr einen Autofahrer auf der Braunschweiger Straße kontrolliert. „Beim Herantreten an das Auto fiel den Beamten zunächst auf, dass auf der Rückbank ein Kind ungesichert mitfuhr“, heißt es in einer Mitteilung. Zwar befand sich ein Kindersitz im Auto, allerdings lag ein Kunststoffbehälter darauf.

An dem Wagen stellten die Beamten zudem Veränderungen fest: So waren nachträglich ein Spoiler, eine Frontlippe und eine Scheibentönung angebracht. Für keinen dieser Gegenstände lag ein Zulässigkeitsnachweis vor, sodass gegen den 30-jährigen Fahrer nun ein Verfahren läuft.

Nur wenige Minuten später vernahmen dieselben Beamten lautes Reifenquietschen. Die Suche nach der Quelle des Geräuschs führte sie auf den großen Parkplatz von Continental Teves. Dort konnten sie beobachten, wie ein BMW „Donuts“ fuhr, also Kreisfahrten mit engem Radius, sodass die Reifen quietschen. Die Beamten kontrollierten den 23-jährigen Fahrer, leiteten auch hier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und erteilten einen Platzverweis.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de