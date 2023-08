Das ist wichtig für die Altstadtfest-Party in Gifhorn

Dirk Kühn

Das Ferienende naht, doch das ist auch ein gutes Zeichen: Das Gifhorner Altstadtfest steht bevor. Wir haben hier die wichtigsten Fakten und Antworten auf allgemeine Fragen zusammengestellt. Viel Spaß beim Lesen und beim Altstadtfest.

Wann wird das Gifhorner Altstadtfest gefeiert?

Das Altstadtfest wirtd stets am ersten Wochenende nach den Sommerferien gefeiert. In diesem Jahr von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August.

Seit wann wird das Gifhorner Altstadtfest gefeiert?

Das erste Altstadtfest fand 1980 statt. In diesem Jahr ist das 42. Altstadtfest fällig. 2020 ist das Altstadtfest wegen Corona ausgefallen, in 2021 gab es alternativ das AltSTATTfest auf den Wiesen der Allerwelle. Im vergangenen Jahr war statt Altstadtfest ein mehrtägiges Konzert im Mühlenmuseum geplant. Nach Protesten reagierte die Stadt und organisierte dann doch ein Altstadtfest.

Wird das Prime Orchester Charkiw wieder dabei sein?

Das Orchester ist in diesem Jahr nicht dabei, auch wenn Bürgermeister Matthias Nerlich es vergangenes Jahr gleich für 2023 verpflichten wollte. Der Aufbau inklusive Soundcheck sei sehr aufwändig und umfangreich für ein Stadtfest, „so dass wir uns leider gegen einen Auftritt entscheiden mussten“, teilt die Stadt Gifhorn mit.

Wieviel Stände sind auf der Feiermeile zwischen Rathaus und Schillerplatz?

Nach Angaben der Stadt sind es 115 Stände. Von Bratwurst über Schaschlik bis hin zu Pilzpfanne, Churros, Langos oder Wraps ist das Angebot groß. Viele Gifhorner Gastronomen sind dabei, das Weingut Hammer, Mandel-Meier und viele andere.

Zu den Höhepunkten im wahrsten Sinne gehört das Riesenrad „Star of Berlin“, das 33 Meter in die Höhe ragt.

Wieviel Bühnen gibt es?

In diesem Jahr zieren acht Bühnen die Festmeile: am Rathaus, am Kavalierhausgarten, im Georgshof, am Kino, bei Schütte, in der Steinwegpassage, am Brunnen und am Schillerplatz. Die große Bühne auf dem Marktplatz ist 80 Quadratmeter groß.

Wieviel Bands sind engagiert, welche Band hat die meisten Altstadtfestauftritte zu verzeichnen?

Es sind circa 65 Bands. Eine Statistik zu den Auftritten der einzelnen Bands führt die Stadt nicht. Zu den Legenden des Gifhorner Altstadtfests gehören die Hound Dogs mit Dirk und Volker Schlag.

Wer sind die Highlights beim Altstadtfest?

Freitag, 18. August, 20:15 bis 21:45 Uhr, Bühne am Rathaus: Big Maggas: 20:30 bis 21:30 Uhr Bühne in der Steinweg-Passage: DJ Deekovizzle. 22:30 bis 24:00 Uhr Bühne am Rathaus Afterburner.

Samstag, 19. August, 20:30 bis 24:00 Uhr, Bühne am Kino: Rossi. 22:00 bis 24:00 Uhr, Bühne am Brunnen: Creeperhead. 22:30 bis 24:00 Uhr, Bühne im Georgshof : The Nite Howlers. 22:30 bis 24:00 Uhr, Bühne am Rathaus: Brenner.

Sonntag, 20. August, 14:00 bis 18:00 Uhr, Bühne am Schillerplatz: Four Roses. 18:00 bis 19:00 Uhr Bühne am Rathaus: Tanzhaus & Friends. 19:30 bis 22:00 Uhr, Bühne am Kino: Black Rosie.

Was gibt es außerdem für Besonderheiten?

An drei Tagen wird der Altstadtfestkönig 2023 ausgeschossen. Der Theaterverein spielt am Sonntag 4-mal hintereinander im Georgshof das Altstadtfest-Spezial „Nicht alle Tassen im Schrank!“ Außederm gibt es ein Blitz-Schachturnier, bei dem den Spielerinnen und Spielern insgesamt nur 5 Minuten Bedenkzeit pro Partie bleiben.

Wann beginnen die Aufbauarbeiten?

Die Vorbereitungen beginnen am Montag, 14. August. Die Planung für das Altstadtfest beginnt jedoch meist unmittelbar, nachdem die drei tollen Tage vorüber sind.

Wieviel Mitarbeiter der Stadt sind im Einsatz und wieviel ehrenamtliche Kräfte?

Es sind circa 50 städtische Mitarbeiter beim Altstadtfest involviert, die Anzahl der ehrenamtlichen Kräfte lässt sich schwer beziffern, es sind aber mindestens genauso viele.

Wieviel Techniker sind im Einsatz?

25 Techniker sorgen für einen tollen Sound und ein imposantes Licht auf den Bühnen.

Wo gibt es öffentliche Toiletten bei ALtstadtfest?

Toiletten gibt es am Rathaus, in der Schlosstraße, im Georgshof, am Kino, in der Hindenburgstraße, in der Xanthistraße, in der Herzog-Franz-Straße und am Schillerplatz.

Bietet die VLG wieder einen Busservice an?

Im 30-Minuten-Takt fahren am Samstag die City-Busse die Gäste sicher zum Altstadtfest und wieder nach Hause.

Wann hat er Zickenaugust letztmals das Altstadtfest eröffnet?

Das war vor fünf Jahren beim Altstadtfest 2018. Auch der im vergangenen Jahr noch verliehene Zickenaugust wird nicht mehr verliehen.

Hier die Programmübersicht

FREITAG, 18. AUGUST

Bühne am Rathaus

17:00 bis 17:45 Tanzsportclub Gifhorn, Tanz und Sport; 17:45 bis 18:00 Eröffnung des Altstadtfestes, 18:00 bis 19:30: QMEN, 20:15 bis 21:45 Big Maggas, die schönste Boygroup der Welt, 22:30 bis 24:00 AFTERBURNER.

Bühne im Georgshof

20:00 bis 21:30 Louis King, 21:30 bis 24:00 The Booze Bombs, eine Band mit rauem Rockabilly Style und dreckigem Blues

Bühne am Kino

17:00 bis 18:30 WasteGate, 19:00 bis 21:00 Moorkater, Classic Rock in seiner ursprünglichen Form ist das Markenzeichen der Gifhorner Kult-Coverband, 21:30 bis 24:00 Iron Priest

Bühne bei Schütte

17:00 bis 20:00 Vorprogramm mit DJ Wolle, 20:00 bis 24:00 Partytime mit DJ Wolle.





Bühne am Brunnen

18:00 bis 18:10 Alice Burkardt, Piano & Gesang, 18:10 bis 18:30 Elenas Bandprojekt, Elena Delliponti Musikschule, 18:30 bis 19:00 Velvet, 19:00 bis 20:00 Herwart & Band, 20:00 bis 21:00 KIWI FIVE, 22:00 bis 24:00 The KRU.

Bühne in der Steinweg-Passage

19:30 bis 21:30 B and the Rattlesnakes, 21:30 bis 24:00 DJ DEEKOVIZZLE





Bühne auf dem Schillerplatz

17:00 bis 19:00 Vorprogramm mit DJ Jörg, 19:00 bis 24:00 DJ Jörg und ON THE ROX

Samstag. 19. August

Bühne am Rathaus

12:00 bis 14:00 Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Gifhorn, 14:30 bis 15:00 MTV Gifhorn, Sportshow des MTV Gifhorn, 15:00 bis 15:30, Trachtentanzgruppe im USK Gifhorn, 15:30 bis 16:15, Tanzschule Berger, 16:30 bis 17:00 Siegerehrung Gifhorner Entenrennen, 17:30 bis 17:45 N‘Stylz, 19:30 bis 21:30 Casino Royale, 22:30 bis 24:00 Brenner.

Bühne im Kavalierhaus-Garten

20:00 bis 22:00, Saratoga Seven.





Bühne im Georgshof

18:30 bis 19:30 The Silvertones, 20:15 bis 21:45, Flat Tires, 22:30 bis 24:00 The Nite Howlers.

Bühne am Kino

12:00 bis 13:00 Black Mamba a.D. 13:30 bis 14:30 Revelator, 15:00 bis 16:30 Creeper 2, 17:00 bis 18:30 Painted, 19:00 bis 21:00 King Leoric, 21:30 bis 24:00 ROSSI.

Bühne bei Schütte

15:00 bis 20:00, Vorprogramm mit DJ Wolle, 20:00 bis 24:00 Partytime mit DJ Wolle.

Bühne am Brunnen

18:00 bis 19:30 Mind the Gap, 20:00 bis 21:30 Clonmac Noise, 22:00 bis 24:00 Creeperhead

Bühne in der Steinweg-Passage

18:00 bis 24:00 ZweiklangTon





Bühne auf dem Schillerplatz

17:00 bis 19:00 Ü30-Vorprogramm mit DJ Jörg, 19:00 bis 24:00 Die große XANADU-Ü30-Party

Sonntag, 20. August

Bühne am Rathaus

10:00 bis 10:50 Ökumenischer Gottesdienst, 13:30 bis 14:30 CP Dance, Tanzen und Fitness mit Herz, 15:00 bis 16:00 Twice as Nice

akustischer Popjazz, 16:30 bis 17:00 Proklamation des Gifhorner Altstadtfestkönigs 2023 durch USK-Major Karsten Ziebart, 17:00 bis 18:00 Lisa Ziebart, Eventsängerin mit Herz und Soul aus Gifhorn. Evergreens von Rock bis Pop, 18:00 bis 19:00 Tanzhaus & Friends, 19:30 bis 20:30 Kroner.

Bühne im Kavalierhaus-Garten

12:00 bis 13:00 MademoiCelle ein französisches Chanson Duo, 14:00 bis 15:00 Heidechor Gifhorn-Neubokel.

Bühne im Georgshof

14:00 bis 17:00, Theaterverein Gifhorn, Frühstück - Das Altstadtfest Spezial,





Bühne am Kino

13:30 bis 14:30 Dark Lightning, 15:00 bis 16:30 Amy Baker, 17:00 bis 19:00 Van Damned, 19:30 bis 22:00 Black Rosie, weibliche AC/DC Coverrock-Band.





Bühne bei Schütte

15:00 bis 20:00

Beste Unterhaltung mit DJ Wolle





Bühne am Brunnen

17:00 bis 19:20, Nachwuchs aus dem Kultbahnhof, Schüler und Bands aus dem Kultbahnhof, 20:00 bis 22:00 Volker & Friends.

Bühne in der Steinweg-Passage

17:00 bis 21:00 Saitensprung & Special Guests,





Bühne auf dem Schillerplatz

14:00 bis 18:00 FOUR ROSES.

