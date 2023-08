Unfall mit zwei Verletzten auf der B188 im Kreis Gifhorn

Dannenbüttel Ein Transporter ist in Dannenbüttel auf der B188 umgekippt, es gibt zwei verletzte Personen. Die Bundesstraße ist gesperrt.

Am Dienstagmorgen kam es in Dannenbüttel zu einem Verkehrsunfall. Ein Transporter kippte um.

Auf der B188 in Höhe Dannenbüttel im Kreis Gifhorn ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einer der zwei beteiligten Fahrzeuge, ein Transporter, ist in Höhe des Ortsausgangs Richtung Gifhorn umgekippt. Es gibt zwei verletzte Personen.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die B188 ist zwischen Dannenbüttel und der Abzweigung zur L289 gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Dannenbüttel und Westerbeck.

