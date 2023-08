Samstagsabend auf der Suche nach Wurst in Gifhorn

Gifhorn Was tun, wenn man nach allgemeinem Geschäftsschluss noch spontan grillen will? An diesen Stellen bekommen Sie ausreichend Futter.

Stellen wir uns mal vor, der ehemaliger Mitschüler Thomas meldet sich nach vier Jahren unerwartet zum Besuch an und wünscht sich nichts mehr als wie in alten Zeiten mit Ihnen den Grill anzuwerfen und ein Bier zu trinken, während er über sein erfolgreiches Geschäftsleben in Singapur erzählt. Es ist Samstagabend, 19.53 Uhr - viel zu spät für jeden ordentlichen Supermarkt. Wo bekommt man jetzt noch Bratwurst, Ketchup, Gerstensaft und ein paar Snacks her? Keine Angst! Es gibt Möglichkeiten.

Der Gmyrek-Automat akzeptiert sowohl Kredit- und Bankkarten als auch Smartphones. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Ich habe den Test gemacht. Was fällt einem als erstes ein, auch wenn bei einer Party mal die Getränke ausgehen? Klar: eine Tankstelle. Also steuere ich die Total in der Braunschweiger Straße in Gifhorn an, Ecke Laubberg. Das Bier lässt sich hier schon mal ins Auto laden, wenn auch überteuert. Wurst gibt es hier allerdings nur wienerisch, kalt im Blätterteig. Nichts für die Glut. Für eine warme Küche ließen sich hier lediglich Fertig-Pizzen mitnehmen: Salame oder Tonno. Och, nö.

Auch in Isenbüttel neben dem Leifert-Drive-Inn am Raiffeisenmarkt hat Gmyrek einen Automaten platziert. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Nicht weit entfernt ist die Hem-Tankstelle. Auch hier: Fleisch oder Bratwurst? Fehlanzeige. Aber die Verkäuferin macht mich darauf aufmerksam: „Wir haben Grillkohle. Und einen Klappgrill.“ Ich sage: „Danke! Einen Grill habe ich, und der nimmt Gas.“ Im Regal stehen Kuchen und Kekse - aber das dürfte Thomas nicht sättigen.

Direkt an der B4 ist der Fleisch- und Wurstautomat von Emmerich zu finden. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Auf dem Weg in die Weststadt fällt mir ein, dass Gifhorn seit einigen Wochen in der Braunschweiger Straße 74 einen „Späti“ hat namens Mola, also einen Kiosk, der bis in Nacht geöffnet hat. Verkäuferin Beyza Kekec hat eine gute Nachricht für mich: „Ja, wir haben Würstchen!“ Zwar nur in der Dose (6er oder 10er), aber immerhin. „Die werden gut angenommen“, weiß Kekec, „wie man sieht.“ Denn die kleinen Dosen sind gerade ausverkauft. Dazu stehen auch Ketchup und Weißbrot bereit. Und: Hier gibt es zusätzlich zu Grillkohle und Klappgrill auch noch Anzünder, Getränke und Snacks sowieso.

Ob Tanke oder Späti: Günstig ist das alles nicht im Vergleich zu gewohnten Preisen im Einzelhandel. Aber Kekec merkt an: „Wir liegen preislich zwischen Tankstelle und Seupermarkt.“ Die Nachfrage ist da, erst recht zu späten Zeiten: „Das geht meistens um 18 Uhr los, manchmal bis nachts um 2 Uhr“, zumindest an Frei- und Samstagen. Sonntags öffnet Mola gegen Mittag für drei Stunden.

Die Hygienevorschriften verlangen, dass die Waren im Automaten luftdicht in Folie verschweißt sind. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Aber ich wollte ja in die Weststadt. Denn in der Straße Im Weilandmoor gibt es für Grillfreunde eine Schatztruhe - die heißt auch noch so. Vor seinem Hauptsitz hat Gmyrek einen Automaten aufgestellt, der rund um die Uhr ausliefert: Normale Rostbratwurst, Hähnchen-, Käse-Chilli-, Bärlauch- und Stadion-Bratwurst, Krakauer, Löwenbeißer, Wiener und Bockwurst. Aber vor allem gibt es hier auch Grillfleisch: Schweinenackensteak grün oder rot mariniert. Der gleiche Automat steht übrigens auch am Leifert-Drive-Inn an der Isenbütteler Moorstraße/Ecke K 114. Bezahlen kann man per Karte oder Smartphone - was braucht man mehr?

Bei Kuhls in Neubokel gibt es per Karte oder Scheingeld auch Kartoffeln, Eier und Suppe in Dosen. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Vielleicht mehr Fleischauswahl? Wer die B4 nach Süden fährt und in Rötgesbüttel bei der Fleischerei Emmerich einen Stopp einlegt, findet einen ähnlichen Automaten, der neben Rostbratwurst, Krakauer und Käsegriller auch sechs verschieden marinierte Steaks bereithält: Schwein mit Pfeffer, Altbier, Koblauch und Mexico-Gewürz, Rinderhüftsteak und Hähnchenbrustfilet in Kräuterbutter. Optional darf mit dem traditionellen Emmerich-Fleischsalat ergänzt werden. Auch an Vegetarier ist gedacht: mit Grillkäse zu Kräuter und Chilli. Der Automat akzeptiert neben Karten und Handys auch Scheine.

Im offenen Hofladen in Ohnhorst kann man auch per Paypal bezahlen. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Sie meinen, Thomas ist das noch nicht exquisit genug? Er steht eher auf Rumpsteaks, Entrecote, Rouladen oder Brisket? Dann gibt es hier den Geheimtipp: Fahren Sie zum Bauernhof der Familie Sprenger in Isenbüttel, Haustenbecker Straße 6, und klingeln an der Haustür. Sollten alle draußen bei der Arbeit sein, hilft auch die Telefonnummer (0170) 3467241. „In Zukunft ist bei uns noch ein Hofladen geplant“, sagt Friedrich Sprenger. Bis dahin funktioniert der Direktverkauf per Zuruf. Aus hygienischen Gründen geben Sprengers das Fleisch tiefgefroren heraus. „Aber das ist innerhalb einer halben Stunde im heißen Wasserbad aufgetaut.“

Wem der Grillabend doch zu fleischlastig wird, könnte nun noch zum 24-Stunden-Hofladen der Familie Kuhls in Neubokel fahren, wo neben Rostbratwurst von Klarmann (Fallersleben) und Käsegriller von Bock & Schulze (Langlingen) auch Kartoffeln (ungeschält oder geschält), Emder Matjesfilets und Eier kredenzt werden. Wie wäre es mit einer Dosensuppe als Vorspeise?

Fleisch gibt es bei Behrens, Gaus und Lütje allerdings nur im Glas, also nicht zum Grillen. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Oder ein Eis von den Milchburschen als Nachspeise? Das wäre im Hof-Shop der Familien Behrens, Gaus und Lütje in Ohnhorst zu bekommen. Sieben Sorten stehen am Bergweg zur Auswahl. Darüber hinaus aber auch allerlei Dinge, die sich außerhalb des Grills verarbeiten lassen: Kartoffeln, Vollkornmehl und Chips. Wurst und (Sauer-)Fleisch gibt es hier im Glas. Die Bezahlung erfolgt hier passend mit Kleingeld in den Dosenschlitz oder per Paypal.

