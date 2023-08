Für die Gifhorner Volksbänke beginnt ein neues Ausbildungsjahr

Thorge Neddenriep, Till Weigt, Jan Marwedel, Finn Schlumbohm, Yannik Buhr, Nauros Sino, Matti Heuer, Lea Bernhardt und Viviane Lehmann beginnen ihre Ausbildung bei der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark mit einem dreitägigen Aufenthalt im Hauptgebäude der Bank in Celle. „Die Beziehung zu unseren Mitarbeitern ist uns wichtig“, erklärt Lisanne Fedelucci, die bei der Volksbank die Auszubildenden betreut. „Darum werden unsere neuen Mitarbeiter zentral in Celle in die Welt der Banken eingeführt. Drei Tage lang bekommen sie eine Grundausstattung übermittelt, bevor es in die einzelnen Filialen geht.“

„Natürlich wissen wir, dass in diesen drei Tagen viele neue Informationen auf die jungen Mitarbeiter wirken werden.“, räumt Personalleiterin Brigitte Habermann ein. „Allerdings wird einiges für sie deutlich verständlicher, wenn sie dann ihr erlerntes Wissen im Kundenbereich anwenden können.“

Bewerbungen für den Ausbildungsstart in 2024 werden schon jetzt entgegengenommen

„Neben der praktischen Ausbildung in der Bank und der rein theoretischen in der Berufsschule nehmen unsere Auszubildenden als Gemeinschaft am Programm „NextGenoration“ teil“, ergänzt Lisanne Fedelucci, „mit speziellen Trainings und Einzel- sowie Gruppenarbeiten vertiefen dabei sie Theorie und Praxis.“ Bei entsprechendem Engagement und guten Leistungen stehe einer Weiterbeschäftigung auch nach Ende der Ausbildung nichts im Wege, berichtet Lisanne Fedelucci, die auch selbst ihre Ausbildung in der Volksbank absolviert hat.

Auch für den Ausbildungsstart im Jahr 2024 sucht die Volksbank schon jetzt neue Bewerber. Interessierte bewerben sich direkt online unter vbsila.de/ausbildung, dort gibt es auch weitere Informationen zum Thema, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank.

