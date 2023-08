Westerbecker Projektchor sucht nach Sängerinnen und Sängern

Westerbeck Im November soll ein Konzert stattfinden. Geprobt wird immer montags um 19.30 in der Bürgerbegegnungsstätte in Westerbeck.

Der gemischte Chor Westerbecker hat ein ambitioniertes Vorhaben. Mit einem Projektchor soll ein Konzert mit Kulthits, Schlagern und Chansons der 70er bis 90er Jahre erarbeitet werden.

Der eigentliche Auftritt musste aus terminlichen Gründen in den November verschoben werden, so dass sich jetzt noch eine gute Chance für Neueinsteiger bietet.

Jeder, der Freude am Singen hat und gerne dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen, an den Proben teilzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Projektchores. Geprobt wird immer montags um 19.30 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte (ehemaligen Tempels Gaststätte) in Westerbeck.

Fragen werden unter gem.chor.westerbeck@web.de oder telefonisch unter (0179)2263356 beantwortet.

red

