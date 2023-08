Jembker Lehrer unterrichten bald auch in Containern

Acht Schwerlaster, die im Maschweg und in angrenzenden Straßen parkten und rangierten, forderten am Mittwoch die Geduld einiger Jembker heraus. An Bord hatten sie 16 Container-Module für drei Behelfsklassenräume und Sanitäranlagen der Grundschule Jembke.

Der Fahrer des Baukrans übte sich in Geduld

An die Schule wird ein neuer Schultrakt angebaut, wo zuvor das alte Lehrerwohnhaus stand. Die 250 Quadratmeter große Containeranlage im Maschweg dient derweil für zwei Jahre dem Unterricht. Doch weil ein weiterer Lkw zu spät kam, der Teile für die Baugrundvorbereitung geladen hatte, mussten alle anderen zwei Stunden warten. Auch der Braunschweiger Fahrer des gelben Baukrans, dessen Arm 37 Meter in die Höhe ragte, um die Module abzuladen und punktgenau zu platzieren, übte sich in Geduld, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Boldecker Land.

Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff beobachtete den Aufbau der 250 Quadratmeter große Containeranlage im Maschweg. Foto: Samtgemeinde Boldecker Land / Samtgemeinde Boldecker Land

Das 62 Tonnen schwere Fahrzeug aufzustellen, war an diesem Morgen bereits die erste Geduldsprobe für ihn gewesen, da am vorgesehenen Platz nach den Regenfällen der vergangenen Tage das Erdreich nachgab. „Wir mussten schnell improvisieren, damit wir noch rechtzeitig zum Schulbeginn fertig werden“, sagt Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff. „In den Interims-Containern sollen unsere drei ersten Klassen an Schulstart gehen.“

Mitte August wird das neue Mobiliar aufgebaut

Am 17. und 18. August wird das neue Mobiliar aufgebaut. „Deswegen müssen wir auf die digitalen Tafeln für unsere ABC-Schützen leider noch eine Woche länger warten“, sagt Schulsachbearbeiter Felix Hauptmeyer, „sie können erst zum Schluss installiert werden.“

Besonders bedanken möchte sich der Samtgemeindebürgermeister bei den Anwohnern des Maschwegs. „Da der Termin des Containeraufbaus sich um zwei Wochen nach hinten verschoben hatte, wurde er den Anwohnern leider nicht optimal kommuniziert. Umso dankbarer sind wir, dass fast alle Verständnis hatten.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de