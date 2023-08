Kreiselbau an Osttangente sorgt für Staus nach Isenbüttel

Als die Kreisstraße 114 am Montag in Richtung Wolfsburg auf Höhe Wolfsburger Straße für den Kreiselbau gesperrt wurde, gab es vor allem noch verwirrte Autofahrer. Mittlerweile gibt es eher erzürnte Menschen hinter dem Steuer. Denn mittlerweile gibt es zum Feierabendverkehr dann doch Staus auf der Umleitungsstrecke, dabei sind die Werksferien des Volkswagen-Werks im benachbarten Wolfsburg erst am Freitag zu Ende.

Ein anonymer Leser berichtet unserer Zeitung, dass er gegen 17.30 Uhr am Dienstagabend rund eine halbe Stunde gebraucht habe, um vom Kreisel der Braunschweiger Straße auf Höhe Rockwell-Straße bis nach Isenbüttel zu gelangen. Das Nadelöhr auf dieser Strecke ist die Ampel bei Ausbüttel, die an der Kreuzung nach Isenbüttel (L 292) steht. Die Grünphase für die Linksabbieger ist offenbar zu kurz, um den nun zusätzlichen Verkehr zu bewältigen.

Unsere Zeitung fragte bei der Stadt Gifhorn nach, wo es hakt - die ist für die Kreiselbaustelle und ihre Umleitungen zuständig. Pressesprecherin Rebecca Koch antwortete darauf: „Die Einrichtung der Vollsperrung in Nord-Süd-Richtung auf der K 114 erfolgte bisher ohne große Probleme, bis auf die angesprochene Ampelkreuzung zur L292.“ Der Rückstau sei der Stadtverwaltung bekannt. Weiter schreibt Koch: „Wir arbeiten mit Hochdruck gemeinsam mit der Polizei an einer Lösung.“

Erfahrungsgemäß dauere es in den ersten Tagen nach Einrichtung einer solchen Großbaustelle immer etwas, bis sich der Verkehrsfluss wieder bessert, so Koch. Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nutzten in den ersten Tagen verschiedene Möglichkeiten, um an ihr Ziel zu kommen. „Dort, wo wir Möglichkeiten zum besseren und sicheren Verkehrsablauf sehen, zum Beispiel mit der Einrichtung von Halteverboten, ordnen wir diese nach Bedarf an.“

Die bauausführende Firma sei dann zeitnah zur Umsetzung dieser Maßnahmen verpflichtet. Koch: „Selbstverständlich beobachten Mitarbeitende der Stadt Gifhorn die Verkehrsführung und beurteilen diese je nach Situation neu.“

