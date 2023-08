Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung feiert ihr Jubiläum

Die Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG lud anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens zu einem großen Jubiläumsfest ein. Circa 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren der Einladung nach Hankensbüttel gefolgt.

Aline Henke, geschäftsführende Gesellschafterin, startete um 11.30 Uhr mit ihrer Begrüßung. Es folgte das Programm von „Laudatainer“ Christoph Brüske. Der Kabarettist bezog sich in seinen humoristischen Monologen und Liedern auf das Unternehmen, die Region und Gäste.

Auf weitere Redner und Rückblicke in die Firmengeschichte wurde bewusst verzichtet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Diese waren auch nicht von Nöten, denn die Gäste erhielten als Präsent ein besonderes Buch: Anlässlich des Jubiläums wurde ein Kochbuch mit den Lieblingsrezepten der Mitarbeitenden herausgegeben, das auch eine Unternehmenschronik umfasst. „Das Kochbuch soll unsere kulturelle Vielfalt widerspiegeln und eine Anerkennung für die Menschen sein, die das Unternehmen prägten und die es auch in Zukunft weiter voranbringen werden. Unsere 84 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich tagtäglich für das Unternehmen ein, sie identifizieren sich mit dem Unternehmen und sind Eckpfeiler unseres Erfolges.“ so Henke.

Nach dem Jubiläum lud das Unternehmen zum Tag der offenen Tür ein

Nach dem Motto: „Feste soll man feiern, wie sie fallen“, lud das Unternehmen am Tag darauf gleich noch zum Tag der offenen Tür. Besucher nutzten die angebotenen Firmenführungen, informierten sich über die Hankensbüttler Kunststoffverarbeitung als Arbeitgeber oder die Entstehung von McMeise, einer Vogelfutterstation für Meisenknödel, heißt es vom Unternehmen.

„Zur Firmengeschichte gehört auch unser Engagement für die Region“ so Henke. „Auch das Jubiläum nutzen wir für diesen Zweck. Mit der Bitte um Spenden anstatt Geschenken und unserer Aktion „Essen für den Sport“ unterstützen wir den HSV Hankensbüttel, damit ein Beachvolleyballfeld entstehen kann. Pro verkauftem Essen spenden wir fünf Euro an den HSV.“

